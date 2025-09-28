Partner merytoryczny: Eleven Sports

Coraz bliżej transferu Zielińskiego? Jest kolejny chętny, padł sensacyjny kierunek

Bartłomiej Wrzesiński

Wiele wskazuje na to, że dni Piotra Zielińskiego w Interze Mediolan są policzone. Reprezentant Polski nie może liczyć na grę w wyjściowym składzie wicemistrza Włoch, dlatego musi poważnie zastanowić się nad zmianą otoczenia. Z Włoch docierają do nas interesujące wieści. Usługami Polaka ma być zainteresowany klub występujący w czołowej lidze świata. Niewykluczone, że do tego transferu dojdzie już zimą.

Piotr Zieliński w barwach Interu Mediolan
Piotr Zieliński w barwach Interu MediolanGiuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Po ośmiu latach spędzonych w Neapolu Piotr Zieliński zdecydował się zmienić otoczenie. Pozostał w Italii, lecz przeszedł do klubu cieszącego się jeszcze większą renomą. Reprezentant Polski dołączył do Interu Mediolan, który w tamtym momencie z dumną nosił miano mistrza Włoch. Transfer zapowiadał się na wielki hit, zakończyło się jednak sporym rozczarowaniem.

Zieliński w Mediolanie nie był w stanie przebić się do wyjściowego składu. Do tego wszystkiego doszły problemy zdrowotne, które mocno utrudniły letni okres przygotowawczy. Pozytywnym krokiem dla Polaka nie była również roszada na stanowisku trenera. Nowy szkoleniowiec Interu Christian Chivu nie ma zamiaru stawiać regularnie na Zielińskiego. Ten jeśli gra, to wchodzi na murawę z ławki rezerwowych.

Polak nie przekonuje również włoskich dziennikarzy, którzy wieszczą jego rychłe odejście z Interu. Zieliński jest jednak dla wicemistrza Włoch sporym obciążeniem. Ma już 31 lat, a w Mediolanie może liczyć na imponujące wynagrodzenie. To rodzi problem, gdy spojrzymy na potencjalnych zainteresowanych jego usługami. Dziennikarz "fcinter1908.it" Daniele Mari na łamach "Przeglądu Sportowego Onetu" przekonywał, że w jego przypadku realny jest wyjazd do Arabii Saudyjskiej.

    Znany klub zainteresowany Zielińskim. Wielki transfer mógłby wreszcie dojść do skutku

    Niewykluczone jednak, że Zieliński w poszukiwaniu okazji do występów nie będzie musiał opuszczać Europy. Ciekawymi informacjami podzielił się serwis "asromalive.it". Ich zdaniem Leeds United szukając wzmocnień chętnie spogląda w kierunku Serie A. Ich uwagę zwróciła dwójka zawodników -Lorenzo Pellegrini z AS Roma, a także Zieliński.

    Taki transfer z jednej strony byłby sporym regresem w karierze Polaka. Leeds United występuje w Premier League, lecz najpewniej będzie musiał skupić się o utrzymanie ligowego bytu. Z drugiej strony w tym mieście mają znakomite wspomnienia z polskimi pomocnikami. Przez lata barwy Leeds reprezentował Mateusz Klich, który do dzisiaj cieszy się w tym mieście ogromnym szacunkiem.

    Oczywiście transfer będzie możliwy najwcześniej w styczniu. Do tego czasu powinna się wyklarować sytuacja Zielińskiego w Interze. Aktualnie jego pozycja nie jest mocna, lecz w kolejnych tygodniach może ulec zmianie. W przypadku urazów Chivu będzie musiał postawić na Zielińskiego, również z powodu występów Interu w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

    Piotr Zieliński w barwach Interu
    Piotr Zieliński w barwach InteruANDREA DIODATO / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Trzech polskich piłkarzy w białych koszulkach z czerwonym godłem, klęczy na murawie stadionu i świętuje wspólnie zdobycie gola, uśmiechając się do obiektywu, wokół trybuny pełne kibiców.
    Piotr Zieliński, Matty Cash i Nicola ZalewskiAndrzej IwańczukAFP
    Polski piłkarz w białej koszulce z orłem na piersi i opaską kapitana na ramieniu unosi rękę, pokazując dwa palce w geście zwycięstwa.
    Piotr Zieliński jako kapitan reprezentacji Polski podczas meczu Ligi Narodów z PortugaliąJOSE MANUEL ALVAREZ REY / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

