Co za wieści przed meczem z Litwą! PZPN potwierdza. Kibice będą zachwyceni
Reprezentacja Polski znów wlała nadzieję w serca kibiców. Po remisie z Holandią i wygranej z Finlandią nastroje są kapitalne. Nic dziwnego, że październikowe spotkanie z Litwą w eliminacjach mistrzostw świata cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami medialnymi PZPN zrobił coś, co z pewnością uszczęśliwi wielu kibiców.
Jak na razie pod wodzą Jana Urbana reprezentacja Polski daje nam mnóstwo uśmiechu. W debiucie nowego selekcjonera "Biało-Czerwoni" zremisowali z Holandią 1:1. Przed pierwszym gwizdkiem taki wynik każdy brałby w ciemno. Drugim spotkaniem w ramach wrześniowego zgrupowania było starcie z Finlandią.
W nim nasza kadra spisała się wyśmienicie. Po golach Matty'ego Casha, Roberta Lewandowskiego i Jakuba Kamińskiego ekipa Urbana triumfowała 3:1, dzięki czemu w sumie dopisała sobie cztery punkty do tabeli grupy G, w której umocniła się na pozycji wicelidera.
Przełomowe wieści przed meczem Polska - Litwa. Jest potwierdzenie, PZPN zaskoczył
Forma reprezentacji rośnie wprost proporcjonalnie do zainteresowania kibiców. Skoro kadra zaczęła emanować szczęściem i dobrymi emocjami, to coraz więcej fanów pragnie wybrać się na stadion i na żywo obejrzeć jej zmagania. Doskonale świadczy o tym chociażby to, że w Chorzowie na meczu z Finami obiekt pękał w szwach.
W październiku Polacy zagrają dwa spotkania. Najpierw towarzysko zmierzą się z Nową Zelandią (również w Chorzowie), a następnie na wyjeździe podejmą Litwę w szóstym meczu kwalifikacji mundialu. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez portal "Sport.pl" polscy kibice szybko wykupili bilety na mecz przeciwko sąsiadom z północnego wschodu.
W takiej sytuacji Polski Związek Piłki Nożnej postanowił spróbować załatwić dodatkowe wejściówki dla polskich fanów. Po porozumieniu z litewską federacją na stadionie rywali będzie mogło zasiąść więcej sympatyków "Biało-Czerwonych".
- Bilety wyprzedały się błyskawicznie. Litwini chyba nie byli przygotowani na takie zainteresowanie z naszej strony, więc gdy zobaczyliśmy, w jakim tempie wyprzedały się wejściówki na sektor gości, to zaczęliśmy działać - powiedział w rozmowie ze wspomnianym źródłem Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN.
- Zadzwoniłem bezpośrednio do prezesa litewskiej federacji - to młody człowiek, znamy się doskonale - i po krótkiej rozmowie udało się zdobyć dodatkową pulę biletów dla naszych fanów - dodał. Sprzedaż bonusowej puli biletów rozpocznie się w środę 10 września o godz. 10:00.
Mecz Litwa - Polska odbędzie się 12 października. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Interii Sport.