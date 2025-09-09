Co za wieści przed meczem z Litwą! PZPN potwierdza. Kibice będą zachwyceni

Jak na razie pod wodzą Jana Urbana reprezentacja Polski daje nam mnóstwo uśmiechu. W debiucie nowego selekcjonera "Biało-Czerwoni" zremisowali z Holandią 1:1. Przed pierwszym gwizdkiem taki wynik każdy brałby w ciemno. Drugim spotkaniem w ramach wrześniowego zgrupowania było starcie z Finlandią.

W nim nasza kadra spisała się wyśmienicie. Po golach Matty'ego Casha, Roberta Lewandowskiego i Jakuba Kamińskiego ekipa Urbana triumfowała 3:1, dzięki czemu w sumie dopisała sobie cztery punkty do tabeli grupy G, w której umocniła się na pozycji wicelidera.

Forma reprezentacji rośnie wprost proporcjonalnie do zainteresowania kibiców. Skoro kadra zaczęła emanować szczęściem i dobrymi emocjami, to coraz więcej fanów pragnie wybrać się na stadion i na żywo obejrzeć jej zmagania. Doskonale świadczy o tym chociażby to, że w Chorzowie na meczu z Finami obiekt pękał w szwach.

W październiku Polacy zagrają dwa spotkania. Najpierw towarzysko zmierzą się z Nową Zelandią (również w Chorzowie), a następnie na wyjeździe podejmą Litwę w szóstym meczu kwalifikacji mundialu. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez portal "Sport.pl" polscy kibice szybko wykupili bilety na mecz przeciwko sąsiadom z północnego wschodu.

W takiej sytuacji Polski Związek Piłki Nożnej postanowił spróbować załatwić dodatkowe wejściówki dla polskich fanów. Po porozumieniu z litewską federacją na stadionie rywali będzie mogło zasiąść więcej sympatyków "Biało-Czerwonych".

- Bilety wyprzedały się błyskawicznie. Litwini chyba nie byli przygotowani na takie zainteresowanie z naszej strony, więc gdy zobaczyliśmy, w jakim tempie wyprzedały się wejściówki na sektor gości, to zaczęliśmy działać - powiedział w rozmowie ze wspomnianym źródłem Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN.

- Zadzwoniłem bezpośrednio do prezesa litewskiej federacji - to młody człowiek, znamy się doskonale - i po krótkiej rozmowie udało się zdobyć dodatkową pulę biletów dla naszych fanów - dodał. Sprzedaż bonusowej puli biletów rozpocznie się w środę 10 września o godz. 10:00.

Mecz Litwa - Polska odbędzie się 12 października. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Interii Sport.

Robert Lewandowski w barwach reprezentacji Polski podczas meczu z Finlandią Jarek Praszkiewicz PAP

Jan Urban i Matty Cash podczas meczu Holandia - Polska (4 września 2025) Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Piłkarze reprezentacji Polski Piotr Dziurman/REPORTER East News