Partner merytoryczny: Eleven Sports

Co za wieści przed meczem z Litwą! PZPN potwierdza. Kibice będą zachwyceni

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Reprezentacja Polski znów wlała nadzieję w serca kibiców. Po remisie z Holandią i wygranej z Finlandią nastroje są kapitalne. Nic dziwnego, że październikowe spotkanie z Litwą w eliminacjach mistrzostw świata cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami medialnymi PZPN zrobił coś, co z pewnością uszczęśliwi wielu kibiców.

Polska - Finlandia w el. MŚ 2026
Polska - Finlandia w el. MŚ 2026Piotr Dziurman/REPORTEREast News

Jak na razie pod wodzą Jana Urbana reprezentacja Polski daje nam mnóstwo uśmiechu. W debiucie nowego selekcjonera "Biało-Czerwoni" zremisowali z Holandią 1:1. Przed pierwszym gwizdkiem taki wynik każdy brałby w ciemno. Drugim spotkaniem w ramach wrześniowego zgrupowania było starcie z Finlandią.

W nim nasza kadra spisała się wyśmienicie. Po golach Matty'ego Casha, Roberta Lewandowskiego i Jakuba Kamińskiego ekipa Urbana triumfowała 3:1, dzięki czemu w sumie dopisała sobie cztery punkty do tabeli grupy G, w której umocniła się na pozycji wicelidera.

Litwa - Holandia. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Przełomowe wieści przed meczem Polska - Litwa. Jest potwierdzenie, PZPN zaskoczył

Forma reprezentacji rośnie wprost proporcjonalnie do zainteresowania kibiców. Skoro kadra zaczęła emanować szczęściem i dobrymi emocjami, to coraz więcej fanów pragnie wybrać się na stadion i na żywo obejrzeć jej zmagania. Doskonale świadczy o tym chociażby to, że w Chorzowie na meczu z Finami obiekt pękał w szwach.

W październiku Polacy zagrają dwa spotkania. Najpierw towarzysko zmierzą się z Nową Zelandią (również w Chorzowie), a następnie na wyjeździe podejmą Litwę w szóstym meczu kwalifikacji mundialu. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez portal "Sport.pl" polscy kibice szybko wykupili bilety na mecz przeciwko sąsiadom z północnego wschodu.

W takiej sytuacji Polski Związek Piłki Nożnej postanowił spróbować załatwić dodatkowe wejściówki dla polskich fanów. Po porozumieniu z litewską federacją na stadionie rywali będzie mogło zasiąść więcej sympatyków "Biało-Czerwonych".

Zobacz również:

Jakub Krawczyk z trenerem kadry Rafałem Dobruckim
PGE Ekstraliga

Ten transfer wywołał poruszenie. Będzie wielki powrót, to nie koniec

Szymon Makowski
Szymon Makowski

    - Bilety wyprzedały się błyskawicznie. Litwini chyba nie byli przygotowani na takie zainteresowanie z naszej strony, więc gdy zobaczyliśmy, w jakim tempie wyprzedały się wejściówki na sektor gości, to zaczęliśmy działać - powiedział w rozmowie ze wspomnianym źródłem Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN.

    - Zadzwoniłem bezpośrednio do prezesa litewskiej federacji - to młody człowiek, znamy się doskonale - i po krótkiej rozmowie udało się zdobyć dodatkową pulę biletów dla naszych fanów - dodał. Sprzedaż bonusowej puli biletów rozpocznie się w środę 10 września o godz. 10:00.

    Mecz Litwa - Polska odbędzie się 12 października. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Interii Sport.

    Zobacz również:

    Jarosław Hampel zaskoczył Falubaz. Klub miał dla niego ofertę. Nie chciał, żeby Hampel kończył karierę.
    PGE Ekstraliga

    Hampel zaskoczył Falubaz. Mieli dla niego konkretną ofertę

    Dariusz Ostafiński
    Dariusz Ostafiński
    Piłkarz w białej koszulce i czerwonych spodenkach dynamicznie biegnie po boisku, skupiony na piłce, z zamiarem wykopnięcia jej podczas meczu piłkarskiego, na tle rozmytych trybun stadionu.
    Robert Lewandowski w barwach reprezentacji Polski podczas meczu z FinlandiąJarek PraszkiewiczPAP
    Trener w garniturze rozmawia z piłkarzem reprezentacji Polski ubranym w biały strój z czerwonymi akcentami, na tle kibiców w pomarańczowych barwach.
    Jan Urban i Matty Cash podczas meczu Holandia - Polska (4 września 2025)Grzegorz Wajda/REPORTER East News
    Trzech piłkarzy reprezentacji Polski w białych koszulkach z czerwonymi akcentami świętuje zdobycie bramki, wykonując gesty radości na tle trybun stadionu.
    Piłkarze reprezentacji PolskiPiotr Dziurman/REPORTEREast News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja