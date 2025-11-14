Co za akcja. Popis Lewandowskiego, a potem ten finisz. Narodowy w ekstazie

Reprezentacja Polski pod wodzą Jana Urbana zyskała nowe życie. Selekcjoner sprawił, że Biało-Czerwoni odzyskali sporą część zaufania kibiców, a atmosfera wokół drużyny narodowej bardzo znacząco się poprawiła, także za sprawą rozwiązania konfliktu z Robertem Lewandowskim.

Do meczu 7. kolejki z Holandią na PGE Narodowym w Warszawie Polacy mieli prawo podchodzić w naprawdę dobrych nastrojach, szczególnie że jeszcze przed pierwszym gwizdkiem potwierdziło się, że Biało-Czerwoni są pewni gry w barażach. Niemniej potencjalna wygrana mogłaby być czymś w rodzaju kamienia węgielnego.

Samotny rajd Kamińskiego. Holendrzy na kolanach

Jan Urban musiał eksperymentować, jeśli chodzi o wyjściowy skład, bo kilku bardzo ważnych piłkarzy zagrać nie mogło. Co więcej, już w 13. minucie Urban musiał przedefiniować swój plan stworzony na to spotkanie. Kontuzji doznał bowiem Sebastian Szymański, który tworzył środek pola z Piotrem Zielińskim.

W jego miejsce na murawie pojawił się Bartosz Kapustka. Od tego momentu Polacy zaczęli grać gorzej, ale to, co najważniejsze wydarzyło się w 43. minucie. Znakomicie w środku boiska zachował się Robert Lewandowski, który jednym, magicznym podaniem wypuścił Jakuba Kamińskiego do sytuacji sam na sam z bramkarzem.

Skrzydłowy FC Koeln popędził z piłką na bramkę gości i gdy tylko nadarzyła się okazja, kopnął ją między nogami golkipera rywali. PGE Narodowy pierwszy raz tego wieczoru mógł wybuchnąć z radości.

Robert Lewandowski w meczu z Holandią Olaf Kraak AFP

Na zdjęciu Robert Lewandowski i Jakub Kamiński w barwach reprezentacji Polski Beata Zawadzka/East News / Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Dzień po meczu Polska - Holandia młodzi piłkarze będą biegali po tej samej murawie co Robert Lewandowski Artur Kraszewski Newspix.pl