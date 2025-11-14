Partner merytoryczny: Eleven Sports

Co za akcja. Popis Lewandowskiego, a potem ten finisz. Narodowy w ekstazie

Rafał Sierhej

Reprezentacja Polski na początku hitowego meczu z Holandią dostała poważny cios. Już w 13. minucie z murawy zejść musiał bowiem Sebastian Szymański. Jeszcze przed przerwą kibice mogli wybuchnąć z radości. Znakomitą asystą popisał się Robert Lewandowski, a na prowadzenie Biało-Czerwonych wyprowadził Jakub Kamiński.

Gol Polski w meczu z Holandią
Gol Polski w meczu z HolandiąTVP Sport/screenmateriały prasowe

Reprezentacja Polski pod wodzą Jana Urbana zyskała nowe życie. Selekcjoner sprawił, że Biało-Czerwoni odzyskali sporą część zaufania kibiców, a atmosfera wokół drużyny narodowej bardzo znacząco się poprawiła, także za sprawą rozwiązania konfliktu z Robertem Lewandowskim. 

Do meczu 7. kolejki z Holandią na PGE Narodowym w Warszawie Polacy mieli prawo podchodzić w naprawdę dobrych nastrojach, szczególnie że jeszcze przed pierwszym gwizdkiem potwierdziło się, że Biało-Czerwoni są pewni gry w barażach. Niemniej potencjalna wygrana mogłaby być czymś w rodzaju kamienia węgielnego. 

Samotny rajd Kamińskiego. Holendrzy na kolanach

Jan Urban musiał eksperymentować, jeśli chodzi o wyjściowy skład, bo kilku bardzo ważnych piłkarzy zagrać nie mogło. Co więcej, już w 13. minucie Urban musiał przedefiniować swój plan stworzony na to spotkanie. Kontuzji doznał bowiem Sebastian Szymański, który tworzył środek pola z Piotrem Zielińskim.

W jego miejsce na murawie pojawił się Bartosz Kapustka. Od tego momentu Polacy zaczęli grać gorzej, ale to, co najważniejsze wydarzyło się w 43. minucie. Znakomicie w środku boiska zachował się Robert Lewandowski, który jednym, magicznym podaniem wypuścił Jakuba Kamińskiego do sytuacji sam na sam z bramkarzem.

Skrzydłowy FC Koeln popędził z piłką na bramkę gości i gdy tylko nadarzyła się okazja, kopnął ją między nogami golkipera rywali. PGE Narodowy pierwszy raz tego wieczoru mógł wybuchnąć z radości.

Polsat SportPOLSAT BOX GO
Piłkarz w białym stroju z opaską kapitana na ramieniu klaszcze na stadionie podczas meczu, w tle rozmyty tłum widzów.
Robert Lewandowski w meczu z HolandiąOlaf KraakAFP
Piłkarz reprezentacji Polski w dwóch ujęciach podczas meczu piłkarskiego, w białym i czerwonym stroju, wykonujący gest złożonych palców przy ustach, w tle pozostali zawodnicy oraz stadion.
Na zdjęciu Robert Lewandowski i Jakub Kamiński w barwach reprezentacji PolskiBeata Zawadzka/East News / Grzegorz Wajda/REPORTEREast News
Piłkarz w białym stroju z numerem 9 na koszulce bije brawa na stadionie, na tle rozmytej publiczności i jasnych świateł.
Dzień po meczu Polska - Holandia młodzi piłkarze będą biegali po tej samej murawie co Robert LewandowskiArtur KraszewskiNewspix.pl

