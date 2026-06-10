Cios dla Polski. Ogłasza przez FIFA. Wiadomość tuż przed mundialem

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Trwa ostatnie odliczanie do mistrzostw świata A.D. 2026. Mistrzostw, na których - niestety - zabraknie reprezentacji Polski. Z potencjalnej listy uczestników mundialu wypisał nas w finale baraży Viktor Gyokeres, strzelając zwycięskiego gola na 3:2. Teraz snajper Arsenalu wrócił do tamtej chwili, ogłaszając za pośrednictwem FIFA, jak wiele znaczyła dla niego bramka zdobyta w starciu z "Biało-Czerwonymi".

Viktor Gyokeres i Robert Lewandowski podczas meczu Szwecja - Polska, obejmują się na boisku.
Viktor Gyokeres oraz Robert Lewandowski podczas meczu Szwecja - PolskaGrzegorz Wajda/REPORTER Reporter

48 reprezentacji z całego świata jest obecnie na finiszu swoich przygotowań do startującego już w ten czwartek tegorocznego mundialu, który odbędzie się w Meksyku, Kanadzie oraz Stanach Zjednoczonych. Niestety, w tym rekordowo licznym gronie zabrakło miejsca dla reprezentacji Polski, która swoje szanse na występ na piłkarskiej imprezie czterolecia zaprzepaściła ostatecznie w marcu, a pamiętnym finale baraży.

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Drużyna Jana Urbana zaprezentowała się w Solnie pod Sztokholmem naprawdę dobrze, przynajmniej w ofensywie. Postawa "Biało-Czerwonych" w obronie pozostawiała jednak sporo do życzenia, co wykorzystali Szwedzi, pokonując nas ostatecznie 3:2. A "katem" Polaków został snajper ekipy ze Skandynawii Viktor Gyokeres. To właśnie on w 88. minucie strzelił gola promującego jego ekipę na mundial, a stanowiącego gorzki cios dla Polaków.

Mistrzostwa świata 2026. Viktor Gyokeres wraca do meczu z Polską

Szwedzi na mistrzostwach świata zagrają w grupie F, do której trafiła także Tunezja, Holandia oraz Japonia. Przed startem mundialu Viktor Gyokeres porozmawiał z przedstawicielami FIFA, sporo opowiadając między innymi o wspomnianej bramce w meczu z reprezentacją Polski. A jej zdobycie - co wcale nie dziwi - było dla 28-latka wyjątkowym przeżyciem.

Czuję się niesamowicie, jestem dumny. To przyniosło mi wiele emocji. Jestem wdzięczny i naprawdę zadowolony z siebie oraz drużyny i z tego, że ostatecznie zakwalifikowaliśmy się na mistrzostwa świata. To był jeden z najważniejszych goli, jakie strzeliłem w swojej karierze, jeśli nie najważniejszy
powiedział szwedzki napastnik, cytowany przez oficjalny portal FIFA

I dodał: - To była mieszanka wszystkiego, wszelkiego rodzaju emocji, które trzeba było przyswoić. Ale myślę, że świetnie jest mieć tego rodzaju mecze w swojej karierze i móc w nich grać. A gdy potem możesz pokazać się na boisku i wygrać to spotkanie, jest to coś niesamowitego. Pomoc drużynie w taki sposób, w jaki zrobiłem to w obu barażowych spotkaniach stanowi dodatkowy napęd dla mnie i całej reprezentacji.

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Viktor Gyokeres zapewnił przy tym, że selekcjoner reprezentacji Szwecji Graham Potter to odpowiednia osoba na odpowiednim stanowisku. Anglik wniósł bowiem do zespołu sporo świeżej energii, która ma zostać spożytkowana podczas zbliżających się wielkimi krokami mistrzostw świata.

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Viktor GyokeresJONATHAN NACKSTRANDAFP
dwóch piłkarzy reprezentacji Szwecji w żółtych koszulkach biegnie po murawie w geście radości, jeden z nich otwiera szeroko usta i unosi ręce, w tle rozmyty tłum kibiców
Viktor GyokeresPeter Sonander/SPP/ShutterstockEast News


Los Angeles Stadium gotowe na początek mistrzostw świata 2026. WIDEOSARAH LAI / AFPTV / AFPAFP

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