Chciał zagrać dla Polski, wszystko potoczyło się błyskawicznie. Teraz jest do dyspozycji Urbana

Już od lat Matty Cash jest podstawowym graczem reprezentacji Polski. Nie inaczej powinno być podczas kadencji Jana Urbana, niedawno wybranego na następcę Michała Probierza. W końcu defensor rozegrał pełnie spotkania w dwóch pierwszych kolejkach Premier League barwach swojego klubu, Aston Villi.

Piłkarz urodził się w Anglii, lecz ma polskie korzenie. Z Polski pochodził jego dziadek, Ryszard Tomaszewski. Co więcej, Cash sam się zgłosił do bazy zawodników, którzy chcieliby reprezentować Polskę. Wszystko miało miejsce jeszcze w latach 2018-2019, gdy wypełnił profil na stronie www.polskaut.pl.

Temat jego gry dla Polski był bardzo elektryzujący. Do konkretów doszło dopiero w 2021 roku, gdy prezesem PZPN został Cezary Kulesza, a selekcjonerem był Paulo Sousa. Portugalczyk był zainteresowany wzmocnieniem kadry właśnie Cashem.

Sprawa szybko została podjęta przez nowego prezesa, który w celu przyśpieszenia nadania zawodnikowi obywatelstwa spotkał się z samym prezydentem. Finalnie otrzymał je 26 października 2021 roku.

- To bardzo ważny dzień dla mnie i mojej rodziny. Mój wniosek o nadanie polskiego obywatelstwa został zatwierdzony przez polskie władze. Dziękuję panu prezydentowi, mojej rodzinie i innym osobom, które mi w tym pomogły. Teraz czas na nowe wyzwania, dam z siebie wszystko dla tego kraju - pisał w mediach społecznościowych.

Cash zabrał głos po otrzymaniu obywatelstwa

Sam jakiś czas po tym, jak oficjalnie otrzymał obywatelstwo, zdradził w podkaście Bena Fostera, w jaki sposób doszło do tego wydarzenia.

- Dostałem telefon i usłyszałem: "Cześć, Matty, wiemy, że uważasz się za Polaka". Powiedziałem: "Tak, tak". Później otrzymałem sygnał, że bardzo mnie chcą i zrobią wszystko, żebym mógł grać dla Polski. Skończyło się na tym, że prezydent Polski bardzo szybko zorganizował dla mnie paszport - mówił.

Cały proces odbył się niezwykle szybko, a Cash w kadrze zadebiutował 12 listopada 2021 roku. Od tamtej pory zanotował w narodowych barwach 19 razy. Najbliższą okazją do powiększenia tego dorobku będą wrześniowe spotkania w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata. 4 września kadra Jana Urbana zagra z Holandią, a 7 września z Finlandią.

