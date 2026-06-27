Chciał grać dla Polski, wybrał Rosję. Decyzja PZPN-u była bezlitosna

W przeciwieństwie do drużyny narodowej za czasów śp. Franciszka Smudy, obecnie w reprezentacji Polski niewielu jest piłkarzy naturalizowanych. W świetle przepisów FIFA jedynie Matty Cash z regularnie grających w kadrze zawodników przeszedł ten proces, a obywatelstwo polskie otrzymał w 2021 roku.

Brazylijczyk chciał grać dla Polski. Uruchomiono całą procedurę

Mimo że trend jest w odwrocie, PZPN trzyma rękę na pulsie i monitoruje wielu piłkarzy, którzy z uwagi na polskie korzenie mogliby zasilić szeregi kadry Jana Urbana. Swego czasu do ekipy Biało-Czerwonych przymierzany był Kady Borges Malinowski.

Urodzony w Brazylii ofensywny pomocnik znalazł się w orbicie zainteresowań PZPN-u w 2022 roku. Sam deklarował wówczas, że rozważa reprezentowanie Polski. Dziadek zawodnika pochodził znad Wisły, w związku z czym przymierzano go do naszej kadry.

W tym samym roku ruszyła procedura naturalizacyjna dla Brazylijczyka, o czym informowały media. Mógł on również reprezentować Azerbejdżan, o co pytany był zresztą w wywiadach. Musiałby jednak poczekać kilka lat.

Pięć lat to długi okres, nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Grać w reprezentacji Azerbejdżanu będzie dla mnie zaszczytem, ale szczerze mówiąc, mam też opcję gry dla Polski, toczyły się już dyskusje w tym kierunku.

Miał grać dla Polski, obrał kierunek na Rosję. Definitywny koniec

Ostatecznie drogę do reprezentacji Polski definitywnie zamknęła mu kontrowersyjna z naszej perspektywy decyzja transferowa. W styczniu 2023 roku przeniósł się on z Karabacha do rosyjskiego Krasnodaru. A jako że od lutego 2022 roku trwała wojna na Ukrainie, decyzja PZPN-u była bezlitosna. Gra dla rosyjskich klubów była potępiana, w związku z czym szansa przepadła.

Polacy grający dla rosyjskich klubów po wybuchu wojny masowo uciekali z kraju Putina - jak choćby Grzegorz Krychowiak. Rozwiązywali oni kontrakty, co mogło być motywowane obawą o własne zdrowie i życie, jak również wyrazem buntu przeciwko działaniom Rosji na arenie międzynarodowej.

Na opuszczenie kraju rządzonego przez Władimira Putina nie zdecydował się jednak Maciej Rybus, w związku z czym w Polsce stał się persona non grata. Co więcej, rosyjskie media często wykorzystywały go jako element tamtejszej propagandy.

Malinowski spędził w Krasnodarze półtora sezonu, po czym przeniósł się do węgierskiego Ferencvarosu. Szansa na grę dla Polski w tym czasie bezpowrotnie uciekła. Dopiero po powrocie do Karabacha, który nastąpił w lutym 2025 roku. 30-letni obecnie ofensywny pomocnik po słabszym okresie "odbił się" piłkarsko i sięgnął po drugie w karierze mistrzostwo Azerbejdżanu.





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