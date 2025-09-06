Reprezentacja Polski czerwcową porażką z Finlandią w Helsinkach (1:2) mocno skomplikowała sobie sytuację w eliminacjach do mistrzostw świata. Dwa dni później z posadą selekcjonera pożegnał się Michał Probierz, który rozstawał się z kadrą w atmosferze skandalu po tym, jak pozbawił opaski kapitańskiej Roberta Lewandowskiego. Ten nawet zrezygnował z występów w biało-czerwonych barwach, ale ostatecznie wrócił do zespołu, którego stery przejął Jan Urban.

Nowy selekcjoner zaliczył udany debiut, bo jego podopieczni w czwartek zremisowali na wyjeździe z Holandią (1:1). Polscy piłkarze mają jednak świadomość, że najpoważniejszy sprawdzian dopiero przed nimi - "Biało-Czerwoni" w niedzielę w Chorzowie zagrają z Finami, z którymi walczą o drugie miejsce w grupie, premiowane grą w barażach. Trudno bowiem oczekiwać na kolejne potknięcia Holandii, która jest faworytem do zajęcia pierwszego miejsca i bezpośredniego awansu na przyszłoroczne mistrzostwa świata.

Polska zagra z Finlandią, a tu taka wiadomość

I chociaż wokół naszej kadry ostatnio dużo się działo, to wiele wskazuje na to, że kibice naszych najbliższych rywali... nie mieli o tym pojęcia. Tak przynajmniej wynika ze słów Kaspera Hamalainena, czyli byłego piłkarza m.in. Legii Warszawa i Lecha Poznań. Fin w programie "W kadrze" TVP Sport ujawnił, że wiedza jego rodaków na temat kłopotów "Biało-Czerwonych" prawdopodobnie jest znikoma.

"Nie sądzę, żeby ludzie tutaj zdawali sobie sprawę, co działo się u was przy okazji pierwszego meczu. To był trudny czas dla waszej reprezentacji, po którym zmieniliście trenera na Jana Urbana. Dzięki temu chaosowi, jaki panował w reprezentacji, mieliśmy wtedy przewagę" - wypalił.

Na tym nie koniec. Były piłkarz twierdzi, że chociaż sytuacja w polskiej kadrze się uspokoiła, co potwierdza wynik meczu z Holandią, to Finowie nadal mogą nie być są świadomi tego, jak obecnie prezentuje się kadra prowadzona przez Jana Urbana. "Jesteście teraz w dobrej formie i nie wiem, czy ludzie tutaj o tym wiedzą" - stwierdził.

Początek meczu Polska - Finlandia w niedzielę 7 września o godz. 20:45. Na relację tekstową z tego spotkania zapraszamy do Interii.

