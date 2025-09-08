Cezary Kulesza: Podoba mi się styl i wizja trenera Urbana

Przemysław Langier (Interia Sport): Wreszcie można pozytywnie porozmawiać o sprawach reprezentacji.

Cezary Kulesza (prezes PZPN): Miła odmiana. Póki co są powody do radości, bo remis z Holandią smakuje jak zwycięstwo, a z Finami też przed meczem nie mogliśmy być czegokolwiek pewni a spokojnie wygraliśmy.

Czyli jest lepiej, niż pan zakładał?

Debiuty selekcjonerów są wyzwaniem samym w sobie. Nikt nie przewidywał nie wiadomo, jakich wyników, dlatego bardzo się cieszę. Przecież patrząc na skład Holendrów, mówimy o drużynie, gdzie każdy piłkarz kosztuje 40 mln euro albo i lepiej. Oczywiście, że miałem obawy, gdy tam jechaliśmy, tak jak teraz cieszy mnie punkt, który daje nam bardzo dużo.

Wyniki wynikami. A podoba się panu gra drużyny?

Podoba mi się styl, podoba mi się wizja trenera Urbana. Widać, że poskładał to wszystko na nowo. Jan Urban miał sporo pomysłów, z których nie bał się korzystać. Weźmy przykład - Przemysław Wiśniewski. Trener nie bał się go powołać, a dziś w oczach wszystkich kibiców, pewnie i pana, ten piłkarz urósł do miana bardzo silnego punktu reprezentacji. Do tej pory był pomijany, a jak widać - jest duży potencjał.

Pana też zapewne zaskoczył.

To, na co ja zwróciłem uwagę, to fakt, że przy tym wzroście, Wiśniewski jest niesamowicie dynamiczny i szybki. Jak ruszył, to nie było na niego siły.

Pan często spotyka się z selekcjonerami po zgrupowaniach. Macie już takie spotkanie za sobą z Janem Urbanem?

Jeszcze nie. Mecz był na Śląsku. My wracaliśmy do Warszawy, trener pojechał do siebie, w swoje rodzinne strony. Dziś wieczorem zadzwonię i na spokojnie się umówimy.

Co się panu najbardziej podobało w czasie wrześniowego zgrupowania i tych dwóch meczów?

Może nie co, ale kto. Moją uwagę zwrócił Kuba Kamiński. Widać, że odkąd zaczął grać w klubie, stał się bardzo ważny dla reprezentacji. Patrzyłem na niego i widziałem innego zawodnika, niż wcześniej. Do tego na plus na pewno gol Roberta Lewandowskiego po takim podaniu Piotra Zielińskiego. Po prostu trzeba to mieć.

Gdy ma pan kontakt z piłkarzami, widać u nich jakąś zmianę związaną ze zmianą selekcjonera?

Powiem panu szczerze - w trakcie zgrupowań staram się nie zajmować czasu piłkarzy. To są krótkie rozmowy bo oczywiście jestem ciekawy jak się mają. Cześć-cześć, jak tam zdrowie? Forma jest? Wie pan, ja też byłem piłkarzem i wiem, że zawracanie im głowy to nie jest to, czego potrzebują. Porozmawia, ale pomyśli sobie, że "co on mi głowę zawraca, nie ma swojego towarzystwa?"

Oglądając mecz na Stadionie Śląskim, nie miał pan wrażenia, że atmosfera jest lepsza niż na Narodowym? Nawet na pana Twitterze jest wpis zawierający zdanie: Kibice ponieśli nas dzisiaj do zwycięstwa.

Jak wiadomo chcemy, aby ten doping się poprawiał na meczach kadry. Bardzo mi się podobał doping. Widać było strefę, z której szedł dość żywiołowy, mimo że był ograniczony uwarunkowaniami stadionu. Stadion Śląski jest stadionem lekkoatletycznym - głos i doping ucieka po drodze, ale tak, było głośniej niż zwykle.

Wygrywając z Finlandią, bardzo przybliżyliśmy się do zagrania w barażach o mundial. Gdy faktycznie do tego doszło, a pewnie dojdzie, jest już przyklepana sprawa gry w nich na Narodowym, czy Śląski wchodzi w grę?

Sprawa barażów - jeśli w nich zagramy - dopiero stanie się tematem. Na dziś mamy przyklepane tylko najbliższe mecze - że z Nową Zelandią zagramy w Chorzowie, a z Holandią w Warszawie. O barażach na razie nie myślimy. Lepiej będzie, jeśli najpierw je przyklepiemy, a może uda się i coś więcej ugrać? Bo przecież Litwa prawie Holendrom urwała punkty, więc nie wiadomo, jak to wszystko się skończy.

Litwa wysłała przy okazji nam sygnał ostrzegawczy przed meczem w październiku.

Rozmawiałem o tym jakiś czas temu z trenerem Urbanem i przestrzegałem go, że nie będzie łatwo. Pierwszy mecz był dla nas bardzo trudny. Wcale nie spodziewam się łatwej przeprawy. To bardzo wysoka drużyna - wszyscy mają po 1,90 m i jak takich dziewięciu przeszkadza, do tego potrafią skontrować, to nie można liczyć na spacerek.

Skoro wspomina pan Michała Probierza… Tak szczerze - nie żałuje pan trochę straconego czasu, patrząc, jaki reprezentacja zaliczała regres od roku i jaki teraz nagle zaliczyła wzrost?

Dziś gdybym cofnął czas, może rzeczywiście trenerem byłby ktoś inny niż Michał Probierz, ale może popełniłby inne błędy? A może byłoby lepiej? Możemy tylko gdybać. Wiem, że będę dostawał takie pytania, każdy ma swoją tezę i ona jest uzasadniona - przynajmniej, by się nad nią zastanawiać. A czy rzeczywiście byłoby lepiej, to się nigdy nie dowiemy dlatego lepiej po wyciągnięciu wniosków z przeszłości swoje myśli i energię skupiać już wyłącznie na przyszłości bo tylko na nią mamy realny wpływ.

Wczoraj Jan Urban na konferencji mówił o polskich skrzydłowych, jako o zawodnikach z dużą jakością, tymczasem Michał Probierz uważał, że Polska nie ma dziś dobrych skrzydłowych. Młodzież by powiedziała, że nowy selekcjoner trochę wyjaśnia poprzedniego.

Najważniejsze, że trener Urban ze swoimi powołaniami trafia nawet nie w dziesiątkę, a w setkę i ja Pan to powiedział "wyjaśnia" naszych przeciwników. Jak choćby ze wspomnianym Wiśniewskim, który nie znajdował wcześniej uznania w oku selekcjonera. Z tego się najbardziej cieszę. A co do oceny, cóż każdy trener ma swoją wizję, ma prawo do swojej koncepcji i oceny.

Polsat Sport Polsat Sport

Cezary Kulesza Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Cezary Kulesza Grzegorz Wajda/REPORTER East News