Cash znów zapytany o język polski, reakcja była natychmiastowa. Dwa słowa
W czwartek wieczorem Aston Villa z Mattym Cashem uległa w pierwszym spotkaniu półfinałowym Ligi Europy 0:1 Nottingham Forest. Polak spędził na boisku 90 minut i był jedną z najjaśniejszych postaci swojej ekipy. Tuż po meczu udzielił krótkiego wywiadu, a w trakcie niego został zapytany o... język polski. Do tego dodał kilka słów o meczu.
Powoli w decydującą fazę wchodzi sezon piłkarski 2025/2026. Niebawem skończą się rozgrywki ligowe, a już na fazie półfinałów są europejskie puchary. W czwartek odbyły się pierwsze spotkania tego etapu w Lidze Europy. Rozgrywki te są o tyle ciekawe, że w ekipie Aston Villa kibicować możemy Matty'emu Cashowi.
Jego ekipa w 1/2 finału rywalizuje z ligowym rywalem - Nottingham Forest. Spotkanie na City Ground zakończyło się niekorzystnie dla Casha i spółki, bowiem po golu z rzutu karnego Chrisa Wooda 1:0 wygrali gospodarze. Nasz reprezentant na boisku spędził pełne 90 minut.
Niedługo po zakończeniu meczu pojawił się przed kamerami Polsatu Sport. Rozmowa zaczęła się od pytania... po polsku. Zawodnik otrzymał zapytanie, czy porozmawia w naszym ojczystym języku. - Po polsku rozmawiamy? - zaczął Bożydar Iwanow. Odpowiedź rozmówcy była stanowcza. - Nie, nie.
W następnej części głównym tematem były już jednak wydarzenia z boiska.
Cash przemówił po porażce. "Wyrówany mecz"
Jak zdradził, jego zdaniem spotkanie było bardzo wyrównane, a o końcowym wyniku decydowały szczegóły. Do tego dodaje, iż wierzy w odwrócenie losów dwumeczu. O to powinno być nieco łatwiej, gdyż rewanż odbędzie się w Birmingham na obiekcie Villa Park, gdzie na co dzień gra ekipa Unaia Emery'ego.
- O tym, że wynik poszedł w tę stronę, a nie drugą, decydowały detale. To był bardzo wyrównany mecz, spodziewaliśmy się zresztą, że taki będzie. Mieliśmy dobry rytm, a przed nami wciąż wiele gry. U siebie możemy odwrócić losy dwumeczu - tłumaczył Polak.
Rewanżowe starcie pomiędzy Aston Villa i Nottingham Forest odbędzie się w czwartek 7 maja. Pierwszy gwizdek w Birmingham zaplanowany jest na godz. 21:00.