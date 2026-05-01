Cash znów zapytany o język polski, reakcja była natychmiastowa. Dwa słowa

Paweł Nowak

W czwartek wieczorem Aston Villa z Mattym Cashem uległa w pierwszym spotkaniu półfinałowym Ligi Europy 0:1 Nottingham Forest. Polak spędził na boisku 90 minut i był jedną z najjaśniejszych postaci swojej ekipy. Tuż po meczu udzielił krótkiego wywiadu, a w trakcie niego został zapytany o... język polski. Do tego dodał kilka słów o meczu.

Powoli w decydującą fazę wchodzi sezon piłkarski 2025/2026. Niebawem skończą się rozgrywki ligowe, a już na fazie półfinałów są europejskie puchary. W czwartek odbyły się pierwsze spotkania tego etapu w Lidze Europy. Rozgrywki te są o tyle ciekawe, że w ekipie Aston Villa kibicować możemy Matty'emu Cashowi.

Jego ekipa w 1/2 finału rywalizuje z ligowym rywalem - Nottingham Forest. Spotkanie na City Ground zakończyło się niekorzystnie dla Casha i spółki, bowiem po golu z rzutu karnego Chrisa Wooda 1:0 wygrali gospodarze. Nasz reprezentant na boisku spędził pełne 90 minut.

Zobacz również:

Dani Ceballos, Kylian Mbappe i Vinicius Junior
La Liga

Wielki konflikt w Realu, to nie może skończyć się inaczej. Piłkarz na wylocie z klubu

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski

Niedługo po zakończeniu meczu pojawił się przed kamerami Polsatu Sport. Rozmowa zaczęła się od pytania... po polsku. Zawodnik otrzymał zapytanie, czy porozmawia w naszym ojczystym języku. - Po polsku rozmawiamy? - zaczął Bożydar Iwanow. Odpowiedź rozmówcy była stanowcza. - Nie, nie.

W następnej części głównym tematem były już jednak wydarzenia z boiska.

Cash przemówił po porażce. "Wyrówany mecz"

Jak zdradził, jego zdaniem spotkanie było bardzo wyrównane, a o końcowym wyniku decydowały szczegóły. Do tego dodaje, iż wierzy w odwrócenie losów dwumeczu. O to powinno być nieco łatwiej, gdyż rewanż odbędzie się w Birmingham na obiekcie Villa Park, gdzie na co dzień gra ekipa Unaia Emery'ego.

Zobacz również:

Robert Lewandowski i Hansi Flick
Robert Lewandowski

Barcelona już działa, jest oferta. Flick postanowił, Lewandowski się waha

Paweł Nowak
Paweł Nowak

- O tym, że wynik poszedł w tę stronę, a nie drugą, decydowały detale. To był bardzo wyrównany mecz, spodziewaliśmy się zresztą, że taki będzie. Mieliśmy dobry rytm, a przed nami wciąż wiele gry. U siebie możemy odwrócić losy dwumeczu - tłumaczył Polak.

Rewanżowe starcie pomiędzy Aston Villa i Nottingham Forest odbędzie się w czwartek 7 maja. Pierwszy gwizdek w Birmingham zaplanowany jest na godz. 21:00.

Zobacz również:

Dani Ceballos, Kylian Mbappe i Vinicius Junior
La Liga

Wielki konflikt w Realu, to nie może skończyć się inaczej. Piłkarz na wylocie z klubu

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski
Górnik Zamek Książ Wałbrzych - Energa Czarni Słupsk. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

