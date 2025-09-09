Cash "zaczepił" Probierza? Głośno o geście Polaka. "Będziecie oglądali częściej"

Bardzo dobrze piłkarska reprezentacja Polski będzie wspominać wrześniowe zgrupowanie. Drużyna debiutującego w roli selekcjonera Jana Urbana najpierw zaskoczyła w Rotterdamie, remisując z Holandią 1:1. Kilka dni później "Biało-Czerwoni" przystąpili do jednego z najważniejszych spotkań tych kwalifikacji mistrzostw świata, z Finlandią.

Spotkanie to było kluczowe w kontekście walki o drugie miejsce w grupie, które gwarantuje miejsce w barażach. Finalnie górą wyszli Polacy, którzy po świetnej grze pokonali rywali 3:1. Co ciekawe, gola w obydwu tych meczach strzelił Matty Cash, obrońca reprezentacji.

Przy okazji obydwu trafień 28-latek wykonał tą samą cieszynkę - gest uderzającego piłkę golfisty. Odbił się on szerokim echem i połączono go z poprzednim szkoleniowcem kadry, Michałem Probierzem. 52-latek jest pasjonatem golfa i często w niego gra. Co więcej, przez jakiś czas nie powoływał Casha do kadry i pojawiały się głosy, jakoby była to zaczepka w jego kierunku.

Wszystko zostało jednak błyskawicznie wyjaśnione przez ojca zawodnika, Stuarta. W rozmowie z portalem Sport.pl wskazał, że cieszynka ta pojawiła się ze względu na miłość samego gracza do golfa. Przyznał on również, że jeśli będzie strzelać dalej, to cieszynkę tą będziemy oglądać częściej.

- To nie było skierowane do poprzedniego selekcjonera, nie miało nic wspólnego z brakiem szacunku. Jak zapewne wiecie, Matty jest zapalonym golfistą. Golf jest jego drugą miłością po futbolu. Po tych golach to był jego sposób na świętowanie. Robił tak już wcześniej. On zresztą lubi te gole celebrować. Będzie strzelał więcej, to golfową cieszynkę będziecie oglądali częściej - powiedział.

Ojciec Matty'ego Casha wprost, takie relacje miał z Probierzem

Tata zawodnika wskazał także, jakie relacje z Michałem Probierzem miał zawodnik. Jak już wspomnieliśmy, były selekcjoner nie powoływał zawodnika. Mimo to starał się mieć dobre relacje. Zdradził też, jakie wrażenie na Mattym zrobił nowy szkoleniowiec, Jan Urban.

Z poprzednim selekcjonerem Matty starał się mieć dobre relacje, Pan Probierz nie wziął go na ostatnie Euro, ale Matty go szanował, był w kontakcie ze sztabem. Teraz przekazał mi, że jest zachwycony nowym trenerem. Matty powiedział mi, że cały tydzień zgrupowania kadry był bardzo pozytywny. On bardzo cieszył się ze spędzonego tam czasu

Następne zgrupowanie odbędzie się za miesiąc. Polska zmierzy się pierw towarzysko z Nową Zelandią (9 października), a następnie, już o punkty z Litwą (12 października).

Matty Cash w meczu Holandia - Polska Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Michał Probierz, były selekcjoner reprezentacji Polski Grzegorz Wajda East News