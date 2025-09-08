Cash ujawnia, tym się różni Urban od Probierza. Nowy trener wprowadził poważną zmianę

Na długo w historii piłkarskiej reprezentacji Polski zapisze się wrześniowe zgrupowanie. Swój debiut podczas niego w roli selekcjonera zaliczył Jan Urban, który zastąpił na tym stanowisku Michała Probierza. Za jego kadencji kadra zanotowała już dwa występy i oba okazały się bardzo udane.

Pierw "Biało-Czerwoni" nieoczekiwanie zremisowali na wyjeździe ze zdecydowanym faworytem, Holandią 1:1. Bohaterem tego meczu był Matty Cash, który strzelił wyrównującego gola. Kilka dni po tym starciu nadeszła rywalizacja z Finlandią. W pierwszym spotkaniu z tą ekipą w Helsinkach nasza kadra przegrała 1:2. Wynik ten stanowił z pewnością dodatkową motywację przed rewanżem.

Na Stadionie Śląskim Polacy dowiedli swego i wygrali po pewnej grze 3:1. Co ciekawe, na listę strzelców znów wpisał się Cash. Bez wątpienia jest on jednym z wygranych tego zgrupowania i jeśli utrzyma formę oraz zdrowie nie powinien mieć problemu z następnym powołaniem.

Cash jasno, wskazał różnice między Urbanem i Probierzem

Tuż po zakończeniu meczu z Finlandią piłkarz pojawił się w strefie mieszanej, gdzie odpowiedział na kilka pytań dziennikarzy. Podczas nich wypowiedział się m.in. o różnicach między aktualnym i poprzednim selekcjonerem kadry. Jego zdaniem Jan Urban podniósł świadomość taktyczną.

- Jest sporo zmian w porównaniu do poprzedniego selekcjonera. Myślę, że taktycznie jesteśmy na wysokim poziomie. Trener wprowadził tę świadomość taktyczną do naszej gry. W ważnych meczach, w przyszłości możemy dzięki temu odnieść sukces. Ludzie tutaj dają mi dużo pewności siebie, jestem im za to bardzo wdzięczny. Sprawiają, że jestem szczęśliwy i pewny siebie - mówił cytowany przez WP SportoweFakty.

Do tego postanowił dodać także kilka szczegółów dotyczących aktualnego szkoleniowca. Poza taktyką wskazał znaczenie gry w obronie. W jego opinii 63-latek wie, jak sprawić, żeby ta formacja oraz cała drużyna dobrze funkcjonowały.

Nasz trener jest świadomy znaczenia gry defensywnej i wie, jak sprawić, by zespół był mocny jako struktura. Grając w piłkę, musisz dobrze bronić. I mogliście już zobaczyć, że sposób, w jaki gramy, sprawia, że trudniej z nami wygrać. Nie jest łatwo grać przeciwko nam. Mamy też świetnych zawodników w ataku, którzy potrafią strzelać gole i kreować sytuacje. Jestem pod wrażeniem, ten tydzień był świetny

Następne zgrupowanie odbędzie się za miesiąc. Polska zmierzy się pierw towarzysko z Nową Zelandią (9 października), a następnie, już o punkty z Litwą (12 października).

Jan Urban i Matty Cash podczas meczu Holandia - Polska (4 września 2025) Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Matty Cash w meczu Holandia - Polska Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Michał Probierz Markku Ulander/Lehtikuva Oy/East News East News