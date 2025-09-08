Partner merytoryczny: Eleven Sports

Cash ujawnia, tym się różni Urban od Probierza. Nowy trener wprowadził poważną zmianę

Paweł Nowak

Bardzo dobrze podczas wrześniowego zgrupowania spisał się Matty Cash. Defensor nie dość, że dawał radę w obronie, to dołożył do tego aż dwa trafienie, jedno w meczu z Holandią i jedno przeciwko Finlandii. Niedługo po zakończeniu rywalizacji na Stadionie Śląskim w strefie mieszanej wskazał, czym różni się Jan Urban od swojego poprzednika, Michała Probierza.

Matty Cash
Matty CashGrzegorz Wajda/REPORTER East News

Na długo w historii piłkarskiej reprezentacji Polski zapisze się wrześniowe zgrupowanie. Swój debiut podczas niego w roli selekcjonera zaliczył Jan Urban, który zastąpił na tym stanowisku Michała Probierza. Za jego kadencji kadra zanotowała już dwa występy i oba okazały się bardzo udane.

Pierw "Biało-Czerwoni" nieoczekiwanie zremisowali na wyjeździe ze zdecydowanym faworytem, Holandią 1:1. Bohaterem tego meczu był Matty Cash, który strzelił wyrównującego gola. Kilka dni po tym starciu nadeszła rywalizacja z Finlandią. W pierwszym spotkaniu z tą ekipą w Helsinkach nasza kadra przegrała 1:2. Wynik ten stanowił z pewnością dodatkową motywację przed rewanżem.

    Na Stadionie Śląskim Polacy dowiedli swego i wygrali po pewnej grze 3:1. Co ciekawe, na listę strzelców znów wpisał się Cash. Bez wątpienia jest on jednym z wygranych tego zgrupowania i jeśli utrzyma formę oraz zdrowie nie powinien mieć problemu z następnym powołaniem.

    Cash jasno, wskazał różnice między Urbanem i Probierzem

    Tuż po zakończeniu meczu z Finlandią piłkarz pojawił się w strefie mieszanej, gdzie odpowiedział na kilka pytań dziennikarzy. Podczas nich wypowiedział się m.in. o różnicach między aktualnym i poprzednim selekcjonerem kadry. Jego zdaniem Jan Urban podniósł świadomość taktyczną.

    - Jest sporo zmian w porównaniu do poprzedniego selekcjonera. Myślę, że taktycznie jesteśmy na wysokim poziomie. Trener wprowadził tę świadomość taktyczną do naszej gry. W ważnych meczach, w przyszłości możemy dzięki temu odnieść sukces. Ludzie tutaj dają mi dużo pewności siebie, jestem im za to bardzo wdzięczny. Sprawiają, że jestem szczęśliwy i pewny siebie - mówił cytowany przez WP SportoweFakty.

      Do tego postanowił dodać także kilka szczegółów dotyczących aktualnego szkoleniowca. Poza taktyką wskazał znaczenie gry w obronie. W jego opinii 63-latek wie, jak sprawić, żeby ta formacja oraz cała drużyna dobrze funkcjonowały.

      Nasz trener jest świadomy znaczenia gry defensywnej i wie, jak sprawić, by zespół był mocny jako struktura. Grając w piłkę, musisz dobrze bronić. I mogliście już zobaczyć, że sposób, w jaki gramy, sprawia, że trudniej z nami wygrać. Nie jest łatwo grać przeciwko nam. Mamy też świetnych zawodników w ataku, którzy potrafią strzelać gole i kreować sytuacje. Jestem pod wrażeniem, ten tydzień był świetny
      wskazał.

      Następne zgrupowanie odbędzie się za miesiąc. Polska zmierzy się pierw towarzysko z Nową Zelandią (9 października), a następnie, już o punkty z Litwą (12 października).

