Cała Polska żądała kary po przegranym barażu. FIFA wreszcie reaguje. Oto decyzja

Łukasz Żurek

Reprezentacja Polski nie zagra w finałach MŚ po raz pierwszy od 12 lat. To efekt przegranego finału fazy barażowej ze Szwecją (2:3) na jej terenie. Czy losy spotkania potoczyłyby się inaczej, gdyby w lepszej dyspozycji pozostawał tego dnia arbiter Slavko Vinczić? Na to pytanie nie poznamy już odpowiedzi. Wiadomo natomiast, że Słoweniec nie zaszkodził sobie kilkoma kontrowersyjnymi decyzjami. FIFA podjęła właśnie kluczową decyzję w jego sprawie.

Robert Lewandowski w gorącej polemice ze Slavko Vinciciem. Na mundialu zobaczymy tylko jednego z nichPIOTR KUCZA/FOTOPYKNewspix.pl

Kiedy ogłoszono nazwisko arbitra meczu Szwecja - Polska, powiało optymizmem. Slavko Vincić prowadził wcześniej dwa spotkania "Biało-Czerwonych". Oba zakończyły się naszym triumfem.

Wierzyliśmy, że tak samo będzie w finałowym barażu o mundial. Nienaganne sędziowanie miało pomóc polskim piłkarzom przełamać klątwę. Na szwedzkiej ziemi nie wygraliśmy od 1930 roku.

Wybrańcy Jana Urbana nie stanęli jednak na wysokości zadania. Dwukrotnie odrabiali straty. Ale kiedy trzeci cios rywale zadali w 88. minucie, nie byliśmy już w stanie odpowiedzieć. Po porażce 2:3 mundial zginął za horyzontem.

Mimo że nasi piłkarze popełnili w tej konfrontacji mnóstwo błędów, złość polskich kibiców skupiła się na głównym rozjemcy. To Vinczić odpowiadać miał za stracone marzenia o finałach MŚ. Czy oskarżany był o to słusznie?

- Bez cienia wątpliwości: ten mecz był najgorszym, ewentualnie jednym z najgorszych występów w jego karierze międzynarodowej - ocenił ekspert TVP Sport, Rafał Rostkowski.

Lista zarzutów była długa. Niepodyktowanie dla Polski rzutu karnego (ewentualnie dwóch), niesłusznie przyznany Szwedom rzut wolny tuż przed golem na 2:1, bezpodstawnie pokazane kartki polskim piłkarzom, brak wykluczenia z gry jednego z rywali po kilku faulach w krótkim odstępie czasu. Wreszcie przedwczesne zakończenie meczu.

Sęk w tym, że niemal każda z tych decyzji była mocno dyskusyjna. To nie oznacza, że z automatu błędna. I wygląda na to, że właśnie w taki sposób podeszła do tego FIFA.

Efekt? 46-letni arbiter znalazł się w elicie, która w czerwcu i lipcu tego roku sędziować będzie mecze w finałach MŚ. Polscy kibice, którzy żądali kary dla Słoweńca w postaci szlabanu na mundial, poczują się z pewnością srogo rozczarowani.

Za ocean leci także czterech polskich arbitrów z Szymonem Marciniakiem na czele. Szerzej o ich nominacji piszemy TUTAJ.

Slavko VinczićADRIAN DENNISAFP
Slavko VinczićDavid InderliedAFP
Slavko Vinczić nie reagował na uwagi polskich piłkarzyGrzegorz Wajda/REPORTER Reporter
