Były selekcjoner zobaczył występ Polaków. Nie mógł milczeć. Te słowa pójdą w świat

Jan Urban przed półfinałowym meczem z Albanią na PGE Narodowym w Warszawie przyznawał wprost, że to jego najważniejsze spotkanie w całej trenerskiej karierze. Jasne było jednak, że jeśli Biało-Czerwoni wygrają z rywalami w stolicy naszego kraju, priorytet nieco się zmieni.

Tak też się stało. Polacy wygrali z Albańczykami 2:1, a to sprawiło, że zapewnili sobie prawo gry w finale barażów. W drugim meczu naszej ścieżki Szwedzi z dużym spokojem pokonali w Hiszpanii Ukrainę 3:1. Taki wynik dał Skandynawom awans do finału, w którym zagrali z Polakami.

Jerzy Engel ocenił występ Polaków. Jasny wniosek

Mecz tym razem odbywał się w Solnej pod Sztokholmem na hybrydowej murawie. Biało-Czerwoni nie podchodzili do niego w roli faworytów. Niestety ostatecznie przewidywania ekspertów się sprawdzili. Polacy przegrali 2:3 i mimo naprawdę niezłej dla oka gry, nie pojadą na mundial.

- W takim meczu jak ten, to że gra się dobrze, czy że gra się ładnie, nie jest najważniejsze. W takim meczu trzeba zagrać skutecznie. I to jest ten najważniejszy wniosek. Nie możemy mówić, że byliśmy lepsi w utrzymaniu się przy piłce, że lepiej dryblowaliśmy, że lepiej układaliśmy grę… Liczy się to, co jest w bramce i niestety Szwedzi byli w tym meczu sprytniejsi - ocenił Jerzy Engel dla "WP SportoweFakty".

- Przede wszystkim zabrakło skutecznej gry w obronie. Bardzo trudno jest wygrać mecz, gdy traci się trzy bramki. Strzelić na arenie międzynarodowej, a zwłaszcza w takim meczu, cztery gole to nie lada sztuka. Od strony piłkarskiej to był naprawdę dobry mecz naszej reprezentacji. Jednak by stracić aż trzy gole ze Szwedami, to nie jest zespół, z którym powinniśmy stracić tyle bramek - dodał.

Były selekcjoner naszej kadry wlał jednak także nieco optymizmu. - Przede wszystkim ta drużyna prezentuje się coraz lepiej. Ok, przegraliśmy mecz, ale to się zdarza, przykro, że akurat nam się zdarzyło w takim momencie, ale ta reprezentacja jest coraz ciekawsza. Widać, że są zawodnicy coraz lepiej czujący się w tej kadrze - podsumował.

Robert Lewandowski, mecz Polska - Albania w półfinale baraży o MŚ 2026

Była 63. minuta. Robert Lewandowski przywrócił "Biało-Czerwonym" wiarę w mundial

Reprezentacja Polski. Na zdjęciu selekcjoner Jan Urban oraz kapitan Robert Lewandowski

