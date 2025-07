Były reprezentant Polski zakończył karierę. "Czas na nowe wyzwania"

- Czas powiedzieć: dziękuję. Po ponad 17 latach zawodowej kariery piłkarskiej przyszedł moment, którego każdy sportowiec kiedyś się spodziewa. Po 436 meczach i 96 golach na poziomie klubowym, a także 13 występach i 2 bramkach w Reprezentacji Polski - nadszedł moment, by zamknąć ten niesamowity rozdział. Z dumą i wdzięcznością ogłaszam zakończenie mojej przygody z zawodową piłką nożną. Poznałem niesamowitych ludzi, grałem w fantastycznych klubach, reprezentowałem swój kraj. Spełniłem wiele marzeń. Dziękuję mojej rodzinie - za wsparcie, cierpliwość i obecność w każdym momencie. Dziękuję wszystkim trenerom, kolegom z drużyn, kibicom, którzy wierzyli we mnie. Co dalej? Teraz czas na nowe wyzwania - poza boiskiem, ale z tą samą pasją i zaangażowaniem. Nie mówię "żegnajcie", mówię "do zobaczenia".