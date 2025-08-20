Były reprezentant Polski wypalił na temat Nawałki. Te słowa przeszły do historii

- Fajnie jest wrócić do domu. Zwłaszcza dlatego, że pamiętam, jak otwierałem ten stadion - mówił Mateusz Klich, który od 13 sierpnia znów jest zawodnikiem Cracovii. Utalentowany pomocnik jest wychowankiem krakowskiego klubu. W 2011 roku rozpoczął zagraniczną przygodę, która zaprowadziła go m.in. do Wolfsburga, PEC Zwolle, Twente czy Leeds United.

Obecnie 35-latek jest zawodnikiem zespołu Luki Elsnera, który świetnie rozpoczął nowy sezon Ekstraklasy. Po pięciu kolejkach Cracovia z dziesięcioma punktami na koncie jest wiceliderem tabeli.

Klich powiedział to o Nawałce. Nie wiedział, że jest nagrywany

Mateusz Klich to także 41-krotny reprezentant Polski. Debiut w kadrze zaliczył w czerwcu 2011 roku, jeszcze pod wodzą ś.p. Franciszka Smudy. Następnie do zespołu "Biało-Czerwonych" wracał kolejno w 2013 i 2018 roku.

Niechętnie na wychowanka Cracovii stawiał Adam Nawałka. Za jego kadencji Klich w reprezentacji rozegrał zaledwie cztery mecze. Nie otrzymał powołań ani na mistrzostwa Europy w 2016 roku, ani na mundial w Rosji, który odbył się dwa lata później. Najwięcej spotkań zdecydowanie zanotował pod wodzą Jerzego Brzęczka. Powołania na zgrupowania otrzymywał również od Paulo Sousy.

Pod koniec 2021 roku Portugalczyk niespodziewanie opuścił Polskę i podjął pracę w brazylijskim Flamengo. Wówczas kolejny raz ruszyła karuzela z kandydatami na nowego selekcjonera. Wśród nich znalazł się m.in. Nawałka, który w pewnym momencie wyrósł na faworyta do przejęcia kadry.

Na początku stycznia 2022 roku Mateusz Klich zagościł na streamie u Parisa Platynova - popularnego twórcy internetowego, który tydzień temu przywitał go na stadionie Cracovii. Obaj panowie darzą się dużą sympatią. W pewnym momencie Paris dopytywał piłkarza, kto jego zdaniem zostanie nowym trenerem. I wtedy Klich wypalił:

Jak Nawałka, to kur*a, pograne chyba

Jest jednak mały problem - nie zdawał sobie sprawy, że mówił w trakcie transmisji na żywo. Po chwili konsternacji zawodnik próbował odkręcić to, co przed chwilą palnął o kandydacie na selekcjonera. - To mój ulubiony trener. Mam nadzieję, że on zostanie wybrany - ratował się desperacko.

Ostatecznie posadę Sousy przejął Czesław Michniewicz, który postawił na Mateusza Klicha w Lidze Narodów. Ostatni raz wychowanek Cracovii w kadrze zagrał 22 września 2022 roku - przeciwko Holandii, na murawie spędził 20 minut. Trudno spodziewać się, że na schyłku kariery otrzyma kolejne powołane.

