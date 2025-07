Niespodziewany wpis Michała Probierza , który jeszcze przed oficjalną prezentacją Jana Urbana na stanowisku selekcjonera, już postanowił mu pogratulować , niemal w stu procentach przesądza, że to właśnie były trener m.in. Górnika Zabrze przejmie kadrę.

Wtorkowy poranek upłynął więc przede wszystkim pod znakiem kolejnych informacji i wypowiedzi pod adresem Jana Urbana , a Kanał Sportowy postanowił także zasięgnąć języka piłkarza, który miał okazję pracować z trenerem w Lechu Poznań. Jasmin Burić chętnie opisał, jakim człowiekiem jest Jan Urban i czy w ogóle nadaje się na to stanowisko.

Mogę powiedzieć, że to bardzo dobry wybór. Trener Urban już wcześniej zasługiwał na tę szasnę. To jest spokojny gość, otwarty, ale z charyzmą. Potrafi rządzić zawodnikami. Bardzo dobry wybór

Jeszcze przed kilkoma tygodniami w mediach pojawiły się doniesienia mówiące o tym, że Jan Urban może do końca nie odpowiadać Cezaremu Kuleszy, ze względu na swoją naturę - miał być on "zbyt miękki". Burić uważa jednak, że trener potrafi balansować pomiędzy byciem surowym i łagodnym i z pewnością dopasuje się do warunków panujących w reprezentacji Polski.