- Biła od niego aura wybitnego piłkarza. Przekazywał nam cenne wskazówki. Już wtedy mogliśmy poznać się na jego warsztacie szkoleniowym. Późniejsze osiągnięcia to potwierdziły. Dlatego jako selekcjoner jest to odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu - tak Urbana w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet ocenił Bąk.

Były kapitan reprezentacji Polski pokusił się o ocenę preferencji taktycznych nowego selekcjonera. Jest zwolennikiem zmiany taktyki reprezentacji, żeby ta "pasowała do naszej reprezentacji, a nie żeby była to taktyka modna czy po prostu taka, w której nie potrafimy grać".

Kapitanem powinien być Robert Lewandowski. To nie ulega żadnej wątpliwości. Piotr Zieliński? Na pewno nie widziałbym go w tej roli. Nie, nie, nie. Przywróćmy opaskę Lewandowskiemu i nie będzie żadnego problemu.

Na łamach Przeglądu Sportowego Onet Bąk jednocześnie nieco bagatelizuje całe zamieszanie z opaską kapitana, wskazując na inne rzeczy, które w jego uznaniu są zdecydowanie istotniejsze. - Skupmy się na grze, na taktyce i na rozpracowywaniu rywali, a nie na tym, kto ma być kapitanem. Bo równie dobrze można by rzucić monetą i w ten sposób go wybrać. To nie jest najważniejsza kwestia do rozwiązania - podsumował Bąk.