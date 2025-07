Były członek PZPN zobaczył, co zrobił Probierz. Puściły mu nerwy. "Jestem zażenowany"

Mimo to do tej pory nie doczekaliśmy się żadnego oficjalnego komunikatu ws. powołania nowego selekcjonera. Tymczasem Probierz postanowił wyjść przed szereg. Na jego profilu pojawił się taki oto wpis: "Janek trzymam za Ciebie kciuki oraz za drużynę. Jesteś odpowiednim człowiekiem na prowadzenie kadry i wierzę, że kibice pomogą nam w awansie na MŚ w USA".

- Ja go proszę, żeby już dał sobie spokój, bo naprawdę to słabo wychodzi - dopowiedział Koźmiński.

Oprócz tego 54-latek odniósł się do spodziewanego zatrudnienia Jana Urbana. - W tym momencie uważam, że to jest najlepszy wybór. Czy będzie dobrym selekcjonerem? To wszystko pokaże boisko. To nie będzie proste. Wchodzi w bardzo trudnym i delikatnym momencie. Ja trochę się smucę, że został mu okrojony czas do przygotowania się do pierwszego meczu, w sposób tak bezmyślny - dodał ekspert, twierdząc, że decyzja o zatrudnieniu byłego trenera Górnika mogła zapaść zdecydowanie wcześniej.