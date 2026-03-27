Było po północy. Boniek wydał wyrok ws. reprezentacji. Od razu zawrzało

Oprócz niecałych dziesięciu minut otwierających czwartkowe spotkanie z Albanią przez resztę pierwszej połowy reprezentacja Polski nie przypominała samej siebie. Gra w ataku pozycyjnym była mozolna i ospała, brakowało ruchu, przyspieszenia. W dodatku po koszmarnym błędzie Jana Bednarka "Biało-Czerwoni" przegrywali 0:1.

Na szczęście losy półfinałowego starcia odmieniły się po przerwie. Wszystko za sprawą finalizacji świetnego dośrodkowania Sebastiana Szymańskiego przez Roberta Lewandowskiego oraz uderzenia z dystansu Piotra Zielińskiego, które okazało się zbawienne.

Tak Zbigniew Boniek ocenił reprezentantów Polski

"Pierwsza połowa dramat, potem trochę lepiej. Piękne bramki Roberta i Piotra. Teraz Sztokholm" - pisał krótko w mediach społecznościowych Zbigniew Boniek nt. tego, co działo się na Stadionie Narodowym.

Już w piątek, cztery minuty po północy, na profilu byłego szefa Polskiego Związku Piłki Nożnej ukazały się pomeczowe noty dla kluczowych zawodników, którzy spędzili najwięcej czasu na murawie. A prezentują się one następująco:

Kamil Grabara - 7

Tomasz Kędziora - 6

Jan Bednarek - 5

Jakub Kiwior - 6

Matty Cash - 4

Michał Skóraś - 6

Sebastian Szymański - 6

Piotr Zieliński - 7

Jakub Kamiński - 6

Filip Rózga - 4

Robert Lewandowski - 6

Oskar Pietuszewski - 6

W komentarzach niektórzy internauci nie zgodzili się z byłym wiceprezesem UEFA. W szczególności z ocenami Jana Bednarka czy Sebastiana Szymańskiego, który był jednym z najlepszych zawodników na boisku.

"Prezesie, wiadomo, że Twitter to zabawa i luz, ale nie są to piękne oceny nocą" - pisał MaciejTurski z Kanału Sportowego. Wpis Bońka zebrał już ponad 50 tys. wyświetleń.

O udział w mundialu reprezentacja Polski powalczy w Sztokholmie ze Szwecją 31 marca. Zapraszamy do śledzenia materiałów wokół kadry w Interii Sport.

