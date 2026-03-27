Było po północy. Boniek wydał wyrok ws. reprezentacji. Od razu zawrzało
Od kilku godzin wiemy jedno - reprezentacja Polski zagra w finale baraży mistrzostw świata 2026. W czwartek na Stadionie Narodowym w Warszawie najedliśmy się strachu. Po fatalnej pierwszej połowie w drugiej części gry uratowali nas Robert Lewandowski i Piotr Zieliński. Kilka minut po północy Zbigniew Boniek opublikował swoje noty kadrowiczów za występ przeciwko Albańczykom.
Oprócz niecałych dziesięciu minut otwierających czwartkowe spotkanie z Albanią przez resztę pierwszej połowy reprezentacja Polski nie przypominała samej siebie. Gra w ataku pozycyjnym była mozolna i ospała, brakowało ruchu, przyspieszenia. W dodatku po koszmarnym błędzie Jana Bednarka "Biało-Czerwoni" przegrywali 0:1.
Na szczęście losy półfinałowego starcia odmieniły się po przerwie. Wszystko za sprawą finalizacji świetnego dośrodkowania Sebastiana Szymańskiego przez Roberta Lewandowskiego oraz uderzenia z dystansu Piotra Zielińskiego, które okazało się zbawienne.
Tak Zbigniew Boniek ocenił reprezentantów Polski
"Pierwsza połowa dramat, potem trochę lepiej. Piękne bramki Roberta i Piotra. Teraz Sztokholm" - pisał krótko w mediach społecznościowych Zbigniew Boniek nt. tego, co działo się na Stadionie Narodowym.
Już w piątek, cztery minuty po północy, na profilu byłego szefa Polskiego Związku Piłki Nożnej ukazały się pomeczowe noty dla kluczowych zawodników, którzy spędzili najwięcej czasu na murawie. A prezentują się one następująco:
- Kamil Grabara - 7
- Tomasz Kędziora - 6
- Jan Bednarek - 5
- Jakub Kiwior - 6
- Matty Cash - 4
- Michał Skóraś - 6
- Sebastian Szymański - 6
- Piotr Zieliński - 7
- Jakub Kamiński - 6
- Filip Rózga - 4
- Robert Lewandowski - 6
- Oskar Pietuszewski - 6
W komentarzach niektórzy internauci nie zgodzili się z byłym wiceprezesem UEFA. W szczególności z ocenami Jana Bednarka czy Sebastiana Szymańskiego, który był jednym z najlepszych zawodników na boisku.
"Prezesie, wiadomo, że Twitter to zabawa i luz, ale nie są to piękne oceny nocą" - pisał MaciejTurski z Kanału Sportowego. Wpis Bońka zebrał już ponad 50 tys. wyświetleń.
O udział w mundialu reprezentacja Polski powalczy w Sztokholmie ze Szwecją 31 marca.