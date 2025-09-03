Byli pewni wygranej, teraz biją na alarm. Nieoczekiwane słowa Koemana na godziny przed meczem z Polską

Mundial 2026 - to cel, który stawiają sobie reprezentanci Polski. Niestety nie jest on łatwy, bowiem po porażce z Finlandią oraz poprzedzających ją "zawirowaniach" w naszej kadrze, sytuacja "Biało-czerwonych" dość mocno się skomplikowała.

Od tego czasu sporo się jednak zmieniło. Miejsce Michała Probierza zajął bowiem Jan Urban. Do reprezentacji powrócił również Robert Lewandowski, stając się ponownie kapitanem naszej drużyny narodowej. To dało wielu kibicom nadzieję na odmianę losów tegorocznych eliminacji do MŚ, choć przed debiutującym selekcjonerem stoi niełatwe zadanie.

Już 4 września Urban i spółka zagrają bowiem z Holendrami, którzy przez wielu typowani są jako faworyt do bezproblemowego wywalczenia awansu na przyszłoroczną imprezę. Jakiś czas temu sami Holendrzy szydzili z sytuacji, która miała miejsce w drużynie z kraju nad Wisłą, co dobitnie pokazywało, iż nie traktują starcia z Polakami jako wielkiego zagrożenia. Sytuacja zmieniła się jednak po przedmeczowej konferencji z udziałem selekcjonera ich reprezentacji - Ronalda Koemana.

Holendrzy zaniepokojeni po słowach Koemana. Niepewna sytuacja w obozie rywali

W ramach wspomnianej wcześniej konferencji prasowej szkoleniowiec wypowiedział słowa, które wzbudziły sporo szumu w tamtejszych mediach.

Nie jesteśmy jeszcze gotowi. Drużyna rezerw była dziś lepsza na treningu

Chwilę później dodał, że ten fakt nie jest dla niego powodem do niepokoju, bowiem mają jeszcze jeden dzień na pełne przygotowanie się do spotkania, a takie sytuacje miały już miejsce w przeszłości. Obawy jednak pojawiły się bardzo szybko.

Portal "nos.nl" odniósł się krytycznie do słów selekcjonera. "To, że Ronald Koeman ma w pełni sprawny skład przed meczem eliminacyjnym do Mistrzostw Świata z Polską, nie oznacza, że selekcjoner reprezentacji nie ma żadnych obaw. Koeman skrytykował planowany skład wyjściowy przed czwartkowym meczem reprezentacji, twierdząc, że w środę piłkarze nie trenowali wystarczająco intensywnie" - piszą holenderscy dziennikarze.

Ten sam fragment wypowiedzi Koemana został wyciągnięty przez redaktorów portalu "gelderlander.nl". Ponadto przytoczyli oni również inną wypowiedzi selekcjonera, w której stwierdził on, że Holendrzy to z pewnością "europejska elita", jednak aby to potwierdzić potrzebują awansu na przyszłoroczną imprezę, który jak powszechnie wiadomo wiąże się z prestiżem na arenie międzynarodowej. Oznacza to, że na Koemanie i jego podopiecznych ciążyć może duża presja, która w dłuższej perspektywie może się okazać zbawienna dla reprezentacji Polski.

Z kolei portal "vi.nl" przyjrzał się wypowiedzi selekcjonera naszej reprezentacji, który wprost przyznał, iż nie odczuwa niepokoju w związku ze zbliżającym się meczem. Urban podkreślił bowiem to samo, co wyżej wspomniani holenderscy dziennikarze - to rywale stawiani są w roli faworytów i to właśnie oni mogą wiele stracić ewentualnej porażce z Polakami.

Spotkanie Polski z Holandią w ramach eliminacji do przyszłorocznych MŚ odbędzie się 4 września o godzinie 20:45.

Holenderskie media grzmią przed meczem z Polską Maurice van Steen PAP/EPA

Jan Urban Leszek Szymański PAP

Robert Lewandowski LUKASZ KALINOWSKI East News

Jakim składem Polska zagra w debiucie Jana Urbana? WIDEO Polsat Sport Polsat Sport