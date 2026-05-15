Była 20:30. Wielka draka w polskim futbolu. Selekcjonerowi nie wybaczyli do dziś
W poniedziałkowy wieczór, 15 maja 2006 roku, dla polskich kibiców piłkarskich restauracja stołecznego hotelu Marriott stanowiła centrum świata. To tu zorganizowano wydarzenie transmitowane na antenie Polsatu Sport. Selekcjoner Paweł Janas ogłosił kadrę na finały MŚ w Niemczech. Inną niż ta, którą ustalił z członkami sztabu dzień wcześniej. - Postąpił źle, najpodlej jak można - skwitował po latach Tomasz Frankowski, jeden z wielkich pominiętych.
Mija dokładnie 20 lat. Ogłoszenie mundialowych nominacji Pawła Janasa uchodzi za jeden z największych wstrząsów w polskim futbolu XXI wieku. Selekcjoner zaszokował wszystkich, łącznie ze swoimi najbliższymi współpracownikami.
Legenda głosi, że nazwiska 23 wybrańców Janas uzgodnił z członkami swojego sztabu dzień wcześniej. W nocy miał jednak lekko skorygować listę, nie informując o tym nikogo. Jej finalną zawartość odczytał 15 maja 2006 roku, tuż po godz. 20:30 - na antenie Polsatu Sport.
Trzy ofiary Janasa: Frankowski, Dudek, Kłos. Nigdy nie wybaczyli. "Kto nie przeżył, nie zrozumie"
Kibice i eksperci wpadli w bezgraniczną konsternację, kiedy okazało się, że na mundial nie jadą Tomasz Frankowski, Jerzy Dudek i Tomasz Kłos.
- Gdy nie dostałem powołania, dziennikarze wydzwaniali jak szaleni. Chcieli pewnie, bym natychmiast słownie zniszczył Janasa. A ja po raz pierwszy w karierze postanowiłem nie rozmawiać z mediami. Przynajmniej tego wieczoru - wspominał "Franek" w rozmowie z Onetem.
Brak nominacji okazał się jednak dla niego traumą. Jeszcze dzień wcześniej był zapewniany przez Macieja Skorżę, wówczas asystenta selekcjonera, że o powołanie może być spokojny.
- Najmocniejszymi wypowiedziami, przekleństwami nie zmieniłbym decyzji Janasa - konstatował Frankowski. - Postąpił źle, najpodlej jak można. Kto tego nie przeżył, nie zrozumie, co wtedy czułem. Czy czas leczy rany? W tamtym wypadku - nie. To była jedyna okazja, bym wziął udział w mistrzostwach. A co to oznacza dla piłkarza, tłumaczyć nie muszę.
Dudek, który rok wcześniej wygrał z Liverpoolem Ligę Mistrzów, pozwolił sobie na złośliwości. Kiedy pojawiły się niewybredne insynuacje, że Janas zmieniał listę, będąc niedysponowanym, doświadczony bramkarz wypalił w jednym z wywiadów: - Z tego co wiem, trener Janas codziennie ma urodziny.
Kłos w rozmowie z "Faktem" poprzestał na wyrażeniu krzywdy: - To ogromny cios, wstrząs, brakuje słów, aby opisać moje emocje.
Zamiast tego tercetu na mistrzostwa świata pojechali Łukasz Fabiański, Dariusz Dudka i Paweł Brożek. Łączył ich fakt, że w eliminacjach mundialu nie rozegrali nawet minuty. Ale kolejna legenda głosi, że nie tylko to. Wspólnym mianownikiem miał być również prężnie wówczas działający menago Radosław Osuch.
To właśnie on widziany był u Janasa na zgrupowaniu we Wronkach, dzień przed ogłoszeniem nominacji. Dudka i Brożek byli jego zawodnikami. Z Fabiańskim planował podobno ubić deal, ale nie udało się tych pogłosek oficjalnie potwierdzić.
Start "Biało-Czerwonych" w finałach MŚ 2006 zakończył się już po fazie grupowej. To efekt porażek z Ekwadorem (0:2) i Niemcami (0:1). Wygrana z Kostaryką (2:1) nie miała już żadnego znaczenia w walce o fazę pucharową.
Dzisiaj nie możemy liczyć na podobne emocje. Reprezentacja Polski nie zagra w światowym czempionacie po raz pierwszy od 12 lat. Zadecydowała o tym porażka 2:3 ze Szwecją w finale fazy barażowej.
Tegoroczny mundial odbędzie się na terenie USA, Meksyku i Kanady w dniach 11 czerwca - 19 lipca.