Była 20:30. Wielka draka w polskim futbolu. Selekcjonerowi nie wybaczyli do dziś

Mija dokładnie 20 lat. Ogłoszenie mundialowych nominacji Pawła Janasa uchodzi za jeden z największych wstrząsów w polskim futbolu XXI wieku. Selekcjoner zaszokował wszystkich, łącznie ze swoimi najbliższymi współpracownikami.

Legenda głosi, że nazwiska 23 wybrańców Janas uzgodnił z członkami swojego sztabu dzień wcześniej. W nocy miał jednak lekko skorygować listę, nie informując o tym nikogo. Jej finalną zawartość odczytał 15 maja 2006 roku, tuż po godz. 20:30 - na antenie Polsatu Sport.

Trzy ofiary Janasa: Frankowski, Dudek, Kłos. Nigdy nie wybaczyli. "Kto nie przeżył, nie zrozumie"

Kibice i eksperci wpadli w bezgraniczną konsternację, kiedy okazało się, że na mundial nie jadą Tomasz Frankowski, Jerzy Dudek i Tomasz Kłos.

- Gdy nie dostałem powołania, dziennikarze wydzwaniali jak szaleni. Chcieli pewnie, bym natychmiast słownie zniszczył Janasa. A ja po raz pierwszy w karierze postanowiłem nie rozmawiać z mediami. Przynajmniej tego wieczoru - wspominał "Franek" w rozmowie z Onetem.

Brak nominacji okazał się jednak dla niego traumą. Jeszcze dzień wcześniej był zapewniany przez Macieja Skorżę, wówczas asystenta selekcjonera, że o powołanie może być spokojny.

- Najmocniejszymi wypowiedziami, przekleństwami nie zmieniłbym decyzji Janasa - konstatował Frankowski. - Postąpił źle, najpodlej jak można. Kto tego nie przeżył, nie zrozumie, co wtedy czułem. Czy czas leczy rany? W tamtym wypadku - nie. To była jedyna okazja, bym wziął udział w mistrzostwach. A co to oznacza dla piłkarza, tłumaczyć nie muszę.

Dudek, który rok wcześniej wygrał z Liverpoolem Ligę Mistrzów, pozwolił sobie na złośliwości. Kiedy pojawiły się niewybredne insynuacje, że Janas zmieniał listę, będąc niedysponowanym, doświadczony bramkarz wypalił w jednym z wywiadów: - Z tego co wiem, trener Janas codziennie ma urodziny.

Kłos w rozmowie z "Faktem" poprzestał na wyrażeniu krzywdy: - To ogromny cios, wstrząs, brakuje słów, aby opisać moje emocje.

Zamiast tego tercetu na mistrzostwa świata pojechali Łukasz Fabiański, Dariusz Dudka i Paweł Brożek. Łączył ich fakt, że w eliminacjach mundialu nie rozegrali nawet minuty. Ale kolejna legenda głosi, że nie tylko to. Wspólnym mianownikiem miał być również prężnie wówczas działający menago Radosław Osuch.

To właśnie on widziany był u Janasa na zgrupowaniu we Wronkach, dzień przed ogłoszeniem nominacji. Dudka i Brożek byli jego zawodnikami. Z Fabiańskim planował podobno ubić deal, ale nie udało się tych pogłosek oficjalnie potwierdzić.

Start "Biało-Czerwonych" w finałach MŚ 2006 zakończył się już po fazie grupowej. To efekt porażek z Ekwadorem (0:2) i Niemcami (0:1). Wygrana z Kostaryką (2:1) nie miała już żadnego znaczenia w walce o fazę pucharową.

Dzisiaj nie możemy liczyć na podobne emocje. Reprezentacja Polski nie zagra w światowym czempionacie po raz pierwszy od 12 lat. Zadecydowała o tym porażka 2:3 ze Szwecją w finale fazy barażowej.

Tegoroczny mundial odbędzie się na terenie USA, Meksyku i Kanady w dniach 11 czerwca - 19 lipca.

