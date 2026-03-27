Burza w PZPN, pożegnano selekcjonera. Wyszły na jaw powody zwolnienia

W czwartek oczy wszystkich kibiców polskiej piłki skierowane były na PGE Narodowy w Warszawie. Kadra prowadzona przez Jana Urbana miała duże problemy w półfinałowym starciu barażowym z Albanią. Do przerwy po fatalnym błędzie Jana Bednarka goście prowadzili 1:0. W drugiej połowie nastąpił zwrot akcji, a ostatecznie awans Polakom do finałowego starcia ze Szwedami dały trafienia Roberta Lewandowskiego oraz Piotra Zielińskiego.

W dniu meczu PZPN opublikował komunikat, który mógł zaskoczyć wielu kibiców. Po wielu latach z pracą w polskiej federacji rozstaje się Dariusz Gęsior. Srebrny medalista olimpijski z 1992 roku ostatnio był selekcjonerem kadry do lat 15.

- Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że Dariusz Gęsior przestał pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski U-15. Jako pierwszy trener drużyn narodowych różnych roczników był związany z federacją od 2017 roku - poinformował PZPN w komunikacie.

PZPN zdecydował się na zmianę selekcjonera. Powody mogą zaskakiwać

Gęsior z reprezentacjami młodzieżowymi w różnych kategoriach wiekowych pracował od 2017 roku. Za jego największy sukces, wyszczególniony przez PZPN w specjalnym komunikacie, można uznać awans na mistrzostwa Europy w 2022 roku z kadrą U-17. Nastąpiło to po dziesięciu latach absencji na imprezie tej rangi.

Decyzja PZPN została ogłoszona tuż po dwumeczu towarzyskim z Chorwacją. Nasi młodzi zawodnicy w wyjazdowych spotkaniach zdołali zremisować 2:2 oraz wygrać 1:0. Dla decyzyjnych w federacji to jednak zbyt mało. Szerzej o powodach takiego ruchu rozpisuje się dziennikarz "Przeglądu Sportowego Onetu" Marek Wawrzynowski.

Główny zarzut postawiony Gęsiorowi dotyczy zbyt mało ofensywnego stylu gry. Dotychczasowy selekcjoner kadry U-15 miał preferować "zbyt mało rozwojowy sposób gry", a do tego wszystkiego miały dojść również problemy z komunikacją. Jak zauważa Wawrzynowski, kierownictwu nie podobała się strategia oparta na zagrywaniu długich piłek, przez co w konstruowaniu akcji pomijana była linia pomocy.

Podobne zarzuty mają być kierowane również do Łukasza Sosina, który aktualnie walczy o awans na tegoroczne mistrzostwa Europy U-19. W pierwszym spotkaniu eliminacji "biało-czerwoni" przegrali 0:1 z Portugalią, co nie stawia ich w korzystnym położeniu przed meczami z Anglią oraz Serbią.

Według Wawrzynowskiego następcą Gęsiora w poniedziałek ma zostać ogłoszony Piotr Klepczarek. To były piłkarz, który w przeszłości był m.in. asystentem Marka Papszuna w Rakowie Częstochowa.

Dariusz Gęsior

Cezary Kulesza, prezes PZPN

