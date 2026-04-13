- Sędziowali ten mecz generalnie słabo, popełnili dużo błędów i niektóre takie, powiedziałbym, kluczowe - oceniał pracę zespołu arbitrów prowadzącego mecz na Strawberry Arena w rozmowie z Interią Michał Listkiewicz. Na jego czele stał stał Słoweniec Slavko Vincic, a jego decyzje wzbudziły mnóstwo kontrowersji.

Lista potencjalnych zarzutów jest długa: nieodgwizdany potencjalny rzut karny dla Polski, niesłusznie podyktowanie rzutu wolnego, z którego padła druga bramka dla Szwedów, niedopatrzenie się pozycji spalonej jednego z rywali, czy kuriozalna żółta kartka, jaką zobaczył Krzysztof Piątek.

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że przez werdykty wydane w tych sytuacjach Slavko Vincic tuż po bolesnej klęsce pod Sztokholmem urósł do miana publicznego wroga numer jeden w naszej kraju. A krytyka pod jego adresem lała się wręcz strumieniami.

Nie brakowało głosów, że po tak wykonanej pracy Slavo Vincic powinien podzielić los reprezentacji Polski, oglądając tegoroczny mundial tylko z perspektywy telewidza. Stało się jednak inaczej - 46-latek został przez FIFA nominowany do elitarnego grona arbitrów, którzy będą sędziować mecze na tegorocznych mistrzostwach świata, rozgrywanych na stadionach w Kanadzie, Meksyku oraz Stanach Zjednoczonych. To jednak wcale nie koniec, bo Słoweniec najwyraźniej nie stracił także nic w oczach władz UEFA.

Znów głośno o Slavko Vinciciu. UEFA podjęła decyzję

Europejska federacja musi wciąż wysoko cenić sobie umiejętności i decyzyjność Slavko Vincicia. To jemu powierzyła bowiem niezwykle ważne i odpowiedzialne zadanie, za jakie uznać trzeba poprowadzenie środowego hitu Ligi Mistrzów Bayern Monachium - Real Madryt.

Decyzja UEFA ogłoszona została w poniedziałek. Odnotował ją między innymi oficjalny portal "Królewskich" zaznaczając, że będzie to piąty mecz madryckiej ekipy w europejskich rozgrywkach, w którym sędzią głównym będzie właśnie Słoweniec.

Real uda się w delegację do Monachium po porażce 1:2 w pierwszym meczu na Estadio Santiago Bernabeu. Podopiecznych Alvaro Arbeloi czeka więc trudne starcie z rozpędzoną bawarską maszyną Vincenta Company'ego. Oby jednak - niezależnie od końcowego wyniku - w centrum wydarzeń znaleźli się piłkarze obu ekip, a nie mający dbać o właściwy przebieg rywalizacji dżentelmen z gwizdkiem.

Slavko Vincić

Slavko Vincic

