Burza po decyzji Nawrockiego, a teraz to. Ksiądz z dumą ogłasza

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

- Legenda buduje się z mocą - napisał w mediach społecznościowych ksiądz Jarosław Wąsowicz, pełniący funkcję prezydenckiego kapelana, publikując przy tym zdjęcie z trybun stadionu we Wrocławiu. Przedstawia ono oprawę, która w minionym roku wywołała aferę, przy okazji meczu reprezentacji Polski. Karol Nawrocki nie zawahał się jednak, by wyświetlić ją na fasadzie Pałacu Prezydenckiego. Teraz robi ona tournée po Polsce, które najprawdopodobniej wciąż nie zostało zakończone.

Mężczyzna w garniturze i płaszczu z przypiętym biało-czerwonym kotylionem stoi na pierwszym planie, w tle widoczne czerwone sztandary. Wstawka ukazuje mężczyznę w okularach, ubranym w sutannę, który uśmiecha się w kierunku obiektywu.
Na zdjęciu prezydent RP Karol Nawrocki (z prawej) oraz jego kapelan Jarosław WąsowiczKrzysztof Kubiak/REPORTER / YouTube @Daniel NawrockiReporter

Sprawa miała swój początek we wrześniu, przy okazji meczu Polska - Holandia, który miał miejsce 3 dni po obchodach Święta Niepodległości. Współpracujące jeszcze wówczas z Polskim Związkiem Piłki Nożnej stowarzyszenie kibiców "To my Polacy" chciało wówczas zaprezentować na trybunach PGE Narodowego patriotyczną oprawę przedstawiającą wielkiego orła trzymającego transparent z napisem: "Do boju Polsko".

Plan ten spalił jednak ostatecznie na panewce, bo służby nie pozwoliły przetransportować elementów oprawy na teren stadionu. Sam mecz zakończył się remisem 1:1, ale i sporą aferą, bo w trakcie drugiej połowy na płytę boiska poleciały race. A temat wspomnianej oprawy miał swój dalszy ciąg.

Wszystko za sprawą oglądającego spotkanie z loży VIP prezydenta Karola Nawrockiego, który zdecydował później, by projekt kibiców wyświetlić w formie multimedialnej na budynku Pałacu Prezydenckiego, co odbiło się szerokim echem. A głowa naszego państwa tłumaczyła, dlaczego zdecydowała się na taki ruch.

- Widziałem tę oprawę. Podjąłem też decyzję, by wyświetlić ją na Pałacu Prezydenckim, więc nie widziałem w niej nic dziwnego. Widziałem napis "Do boju Polsko", widziałem orła w zamkniętej koronie. Ciężko mi odpowiedzieć czemu takiej patriotycznej oprawy nie pozwolono pokazać na meczu reprezentacji Polski - mówił Karol Nawrocki w wypowiedzi dla Radia Wnet.

Słynna oprawa ruszyła w Polskę. Wyświetlał ją nawet Karol Nawrocki

Śmiało można powiedzieć, że w ten sposób prezydent RP zapoczątkował proces, który jest kontynuowany aż do dzisiaj. Oprawa z orłem ruszyła bowiem potem w Polskę, pojawiając się na stadionach podczas meczów ŁKS-u, Górnika Zabrze czy Motoru Lublin. A w miniony weekend zaliczyła kolejny przystanek.

Rosjanie spełnili cel. Udawali Karola Nawrockiego. Sami z dumą ogłaszają

Na żywo mogli ją oglądać kibice, którzy wybrali się na pierwszoligową potyczkę Śląska z Odrą Opole we Wrocławiu (3:0). Oprawa została pokazana w pełnej krasie na trybunach tamtejszego stadionu, co uwiecznił, odnotował i ogłosił nawet kapelan Karola Nawrockiego - ksiądz Jarosław Wąsowicz.

- Legenda buduje się z mocą. Dzisiaj Wrocław - napisał, wrzucając do sieci zdjęcie przedstawiające trybuny wrocławskiego obiektu.

Zobacz również:

Na zdjęciu Robert Lewandowski oraz prezydent RP Karol Nawrocki
Robert Lewandowski

Doniesienia o Lewandowskim. Tak nazwał Nawrockiego. 2 słowa poszły w Polskę

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
Mężczyzna w garniturze i krawacie siedzi przy stole, na tle marmurowego kominka i biało-czerwonej flagi.
Prezydent RP Karol NawrockiDan KitwoodAFP
Dwie dorosłe osoby w średnim wieku, po lewej stronie mężczyzna w ciemnym stroju z okularami, z uniesioną pięścią i uśmiechem, po prawej mężczyzna w garniturze i krawacie, patrzący lekko w górę i w lewo, w poważnym wyrazie twarzy.
Na zdjęciu kapelan prezydenta ksiądz Jarosław Wąsowicz oraz Karol NawrockiGrzegorz Wajda/REPORTER / Facebook @Jarek WąsowiczReporter
FC Barcelona - Levante UD 3-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja