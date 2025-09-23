Bulwersująca scena w reprezentacji. Hajto ujawnia, jest ostra reakcja Bońka

Tomasz Hajto w programie "Cafe Futbol" prowadzonym przez Bożydara Iwanowa w Polsacie Sport opowiedział zakulisową anegdotę z reprezentacji Polski. Były piłkarz podkreślił, że jest pewny wypowiadanych przez siebie słów i poinformował, że do dziś ma kontakt z piłkarzami, którzy byli obecni na pierwszym zgrupowaniu Jerzego Brzęczka.

Sytuacja miała więc miejsce w 2018 roku. Właśnie wtedy Jerzy Brzęczek debiutował jako selekcjoner. Według Hajty jeden z piłkarzy podczas odprawy miał poprosić trenera o zaśpiewanie jakiejś piosenki na powitanie z kadrą.

- Historia na odprawie, na której jeden z piłkarzy, siedząc sobie, grzebiąc w klapku, powiedział, żebyś coś zaśpiewał jako selekcjoner - powiedział Hajto w towarzystwie Jerzego Brzęczka w "Cafe Futbol".

- To jest dla mnie pomylenie pomieszczenia z orłem i z reprezentacją (...). Wtrącanie ci się notorycznie, i to mam sto procent pewności, przeszkadzanie na odprawie, mówienie, że to inaczej się powinno zrobić - dodał były piłkarz.

W tym samym programie Jerzy Brzęczek osobiście potwierdził, że niektóre zachowania piłkarzy na zgrupowaniu mu się nie podobały.

- Prezes zaprosił mnie na kawę i mówił: "Starszyzna trochę narzeka, że rozstawiasz ich po kątach". Ja odpowiedziałem, że tylko wprowadzam zasady i dyscyplinę - odparł Jerzy Brzęczek. Były selekcjoner zapewnił, że nie chciał nadużywać swojej pozycji. Szanował swoich piłkarzy i tylko tego samego oczekiwał w zamian.

Zbigniew Boniek odpowiada na słowa wypowiedziane w "Cafe Futbol"

Do słów wypowiedzianych w "Cafe Futbol" odniósł się Zbigniew Boniek, który był gościem Romana Kołtonia w "Prawdzie Futbolu".

- Ja sobie takiego dialogu z Jurkiem nie przypominam, żebym gdzieś mu mówił, że starszyzna narzeka - wyznał Boniek.

- Zacznijmy jednak od Tomka Hajty. Tomek mówi rzeczy, które nie miały miejsca. Herezje, wymysły. Przede wszystkim - mylimy daty, pojęcia, jesteśmy chaotyczni - odpowiedział były prezes PZPN.

Podsumowując, Zbigniew Boniek twierdzi, że do żadnego spotkania ze "starszyzną" reprezentacji Polski, która rzekomo miała skarżyć się na apodyktyczny charakter Brzęczka, nie było. Historia z prośbą o zaśpiewanie piosenki została natomiast "rozdmuchana".

- Powiedzmy sobie szczerze. Mówienie poważnie o tym, że przyszedł Jurek na pierwsze spotkanie. Powiedział: "Dzień dobry chłopaki, ja jestem nowym selekcjonerem", a Szczęsny, który znany jest ze swojego poczucia humoru, mówi: "Panie trenerze, jak każdy nowy zawodnik przychodzi, to musi coś zaśpiewać, może by pan coś zaśpiewał". Trener się uśmiechnął i było po sprawie. To nie było żadne przeciąganie liny - odparł Boniek.

- Ale widzisz, że tak to interpretuje teraz trener Brzęczek - odpowiedział mu Roman Kołtoń.

- No bo tak jest wygodnie. Jurek przez półtora-dwa lata nie miał żadnych problemów z tą drużyną - odpowiedział były prezes PZPN.

Później Zbigniew Boniek powiedział jeszcze raz, że to, co powiedział Tomasz Hajto, to była "całkowita nieprawda". - On użył takiej terminologii: "Ja wiem na sto procent, bo mam w tej drużynie wielu kolegów". No to jestem ciekaw, który z nich mu powiedział nieprawdę - podsumował Zbigniew Boniek.

