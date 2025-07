Bułka zagroził Szczęsnemu, dzieli ich bardzo mało. W tle ogromna kwota

Szerokim echem odbił się w mediach transfer Marcina Bułki do Arabii Saudyjskiej. Polak przeniósł się z francuskiej Nicei do beniaminka tamtejszej ligi - Neom SC. Dzięki temu będzie mógł liczyć na ogromne zarobki rzędu 10 milionów euro rocznie. 25-latek według wielu źródeł kosztował arabski klub 16 mln euro, co oznacza, że stał się drugim najdroższym polskim bramkarzem w historii.