Brzęczek zdecydował, jest oficjalny komunikat PZPN. Wielki powrót potwierdzony

W piątek swoje powołania na październikowe mecze ogłosił selekcjoner seniorskiej reprezentacji Polski Jan Urban. W ślad za nim poszedł również Jerzy Brzęczek, który niedawno rozpoczął swoją przygodę z prowadzeniem naszej młodzieżówki.

Debiut byłego selekcjonera w nowej funkcji był imponujący. W pierwszym spotkaniu rozegranym w Krakowie "Biało-Czerwoni" pewnie pokonali 3:0 Macedonię Północną. Kilka dni później przyszedł daleki wyjazd do Armenii. Takie wyprawy zawsze są obciążające dla piłkarzy, niekoniecznie z powodów czysto piłkarskich. Tym razem Polakom udało się przejść przez to wyzwanie bez szwanku - w drugim meczu pokonali gospodarzy aż 4:0.

W październiku walka o awans na młodzieżowe mistrzostwa Europy będzie powoli się rozkręcała. Za kilka dni podopieczni Brzęczka w Katowicach zmierzą się z Czarnogórą, a później na wyjeździe próbują się przeciwstawić Szwedom. Co ciekawe, dwaj przeciwnicy polskiej kadry we wrześniu mieli okazję zmierzyć się ze sobą. Rezultat był zaskakujący - Czarnogórcy nieoczekiwanie pokonali Szwedów 2:0. Niepowodzenie w październikowych starciach z Włochami oraz Polską mogą sprawić, że Szwedzi bardzo szybko pożegnają się z marzeniami o wyjeździe na Euro.

Brzęczek wybrał kadrę na najbliższe mecze. Są powroty, na które warto zwrócić uwagę

Brzęczek kompletując kadrę na październikowe spotkania, w dużej mierze postawił na tych zawodników, którzy miesiąc wcześniej go nie zawiedli. Po raz drugi do młodzieżówki trafił Oskar Pietuszewski, którego wielu ekspertów bardzo chętnie widziałoby już w seniorskim zespole. Na zgrupowaniu zameldują się również m.in. Sławomir Abramowicz, Tomasz Pieńko, Marcel Reguła czy Kacper Duda.

Wielu kibiców z pewnością ucieszy powrót do reprezentacji Kacpra Urbańskiego. Nowy zawodnik Legii Warszawa ma już oczywiście doświadczenie w seniorskiej kadrze, lecz teraz, w formie swoistego odbudowania formy, otrzymał od Brzęczka szanse na przetarcie w zapleczu kadry A. Najprawdopodobniej zrobiłby to już miesiąc temu, lecz wówczas selekcjoner dał mu wolne ze względu na finalizowany transfer do Legii.

Do kadry młodzieżowej wraca również Jan Faberski, przez wielu uważany za jeden z największych talentów polskiego futbolu. Pomocnik obecnie jest wypożyczony z Ajaxu do PEC Zwolle, gdzie otrzymał już szansę debiutu na boiskach Eredivisie. W spotkaniu z AZ Alkmaar zanotował nawet asystę przy jednym z trafień.

Rozwiń

Legia Warszawa - Samsunspor. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Kacper Urbański PIOTR MATUSEWICZPiotr MatusewiczDPPI via AFP AFP

Jerzy Brzęczek MARCEL TER BALS / Orange Pictures / DPPI via AFP AFP

Oskar Pietuszewski w wielkim stylu zadebiutował w młodzieżowej reprezentacji Polski Photo by DOMINIKA ZARZYCKA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP