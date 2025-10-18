Brzęczek nie mógł się tego spodziewać. Potężny cios po sukcesie reprezentacji. Zero litości

Podczas gdy seniorska reprezentacja Polski zaciekle walczy o awans na przyszłoroczny mundial, ich młodsi koledzy z reprezentacji U-21 toczą własną batalię o możliwość udziału w mistrzostwach Europy do lat 21, które odbędą się w 2027 roku. Póki co ta batalia układa się dla nich perfekcyjnie.

Jerzy Brzęczek i jego podopieczni dotychczas rozegrali 4 spotkania w ramach grupy eliminacyjnej E. We wszystkich udało im się zgarnąć komplet punktów, a przy tym... nie stracili oni dotychczas ani jednej bramki. Sami zdobyli natomiast imponujące 15 goli, z czego aż 6 udało im się zainkasować w niedawnym starciu ze Szwedami.

Tego typu sukcesy na ogół robią wrażenie wśród kibiców, choć jak się okazuje, nie każdy podchodzi do osiągnięcia Jerzego Brzęczka jak do czegoś, czemu warto jest poświęcać jakąkolwiek uwagę.

Ekspert zrównał Brzęczka z ziemią. Tak mówi o jego osiągnięciach

W programie "To jest Sport.pl" gościł ostatnio Piotr Żelazny z TVP Sport, który w obliczu niedawnego sukcesu Jerzego Brzęczka wyraził pogląd, wedle którego zachwyty nad wyśmienitą grą kadry U-21 nie mają absolutnie żadnego sensu.

"Mnie jest trudno uczestniczyć w zachwytach nad kadrą U-21, bo uważam, że to najmniej istotna reprezentacja, jaka istnieje. To jest drużyna bez absolutnie żadnego znaczenia. Ci, którzy będą na tyle dobrzy, by grać w kadrze dorosłej, będą grać w dorosłej kadrze. Kadra U-21 nie służy promocji piłkarzy i nigdy nie służyła. [...]. Przypomnę też, że jak kadra U-21 Michniewicza awansowała na Euro, to Piotr Zieliński czy Arkadiusz Milik w niej nie byli. Byli wtedy pełnoprawnymi reprezentantami Polski" - mówił Żelazny.

W dalszej części swojej wypowiedzi Piotr Żelazny podkreślił, że najważniejszym celem dla reprezentacji Jerzego Brzęczka jest wywalczenie awansu na wymarzone igrzyska olimpijskie. Aby tego dokonać reprezentanci U-21 musieliby dotrzeć aż do półfinału mistrzostw Starego Kontynentu, co zdaniem eksperta jest zadaniem nad wyraz ciężkim, a wręcz niewykonalnym.

