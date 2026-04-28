Końcówka marca była ostatecznym sprawdzianem dla piłkarskiej reprezentacji Polski. Kadra prowadzona przez Jana Urbana stanęła przed szansą na awans na Mundial 2026, który już latem odbędzie się w USA, Kanadzie oraz Meksyku. "Biało-czerwoni" w przypadku awansu trafiliby do grupy z Holandią, Japonią oraz Tunezją.

Problemy zaczęły się już w półfinałowym starciu z Albanią. Do przerwy niżej notowany rywal niespodziewanie prowadził na PGE Narodowym w Warszawie. Druga połowa to był już zwrot Polaków. Bohaterami okazali się Robert Lewandowski i Piotr Zieliński. To właśnie ich bramki dały "biało-czerwonym" awans do finału.

Tam czekał już wyjazdowy bój ze Szwecją. W tym meczu Polacy ofensywnie prezentowali się znacznie lepiej, a trafienia Nicoli Zalewskiego oraz Karola Świderskiego utrzymywały marzenia o wyjeździe na mistrzostwa świata. Dużo gorzej wyglądała jednak gra w defensywie. Proste błędy okazały się katastrofalne w skutkach. Szwedzi ostatecznie wygrali 3:2, a decydującego gola w 88. minucie strzelił Viktor Gyokeres.

Jacek Laskowski ocenił. To on jest "najbardziej przereklamowanym reprezentantem Polski"

Od początku kadencji Jana Urbana pierwszym bramkarzem w reprezentacji Polski był Łukasz Skorupski. 34-latek w barażach jednak nie zagrał z powodu kontuzji. Selekcjoner musiał dokonać wyboru nowej "jedynki". Ostatecznie został nim Kamil Grabara, chyba jeden z nielicznych pozytywnych aspektów fatalnie grającego w tym sezonie Wolfsburga.

Grabara w decydującym momencie jednak zawiódł. To właśnie od jego złego wybicia piłki spod bramki rozpoczęła się akcja zakończona trzecim golem dla Szwedów. Wielu kibiców wskazało właśnie Grabarę jako jednego z winowajców całej sytuacji.

W podcaście "WojewódzkiKędzierski" ostro w kontekście Grabary wypowiedział się Jacek Laskowski. Komentator TVP Sport wskazał golkipera Wolfsburga, gdy został zapytany o najbardziej przereklamowanego piłkarza reprezentacji Polski.

- Wydaje mi się, że Kamil Grabara. Fajnie się zaczynał, chłopak z Rudy Śląskiej, miasta mojej obecnej dziewczyny. Natomiast nie mam do niego zaufania jako do piłkarza. Nie jest też przypadkiem, że on w paru reprezentacjach nie do końca był przez trenerów akceptowany. Ma wielką pewność siebie, natomiast nie widzę, by jeszcze to udowadniał na boisku w ważnych momentach - odpowiedział Laskowski.

Komentator TVP Sport odniósł się również do maski ochronnej, z którą Grabara występuje od czasu poważnego urazu kości twarzy. W jego uznaniu maska jest czymś, co bardziej mu przeszkadza w grze niż faktycznie pomaga.

- Nie mam przekonania, by ta maska cokolwiek mu pomagała. Raczej moim zdaniem mu przeszkadza. Jest jakimś elementem image'u. Mnóstwo bramkarzy miało groźne urazy głowy, Petr Cech i wielu innych bramkarzy grało w kasku, ale w masce to tak nie za bardzo. Robert Lewandowski ostatnio świetnie powiedział jak to jest z grą w masce. To ogranicza. Kamil Grabara ma zdecydowanie lepszą prasę, niż na to zasługuje - stwierdził Jacek Laskowski.

Kamil Grabara nie był powoływany przez Michała Probierza

