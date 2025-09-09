Brak powołania, a teraz to. Dramatyczna sytuacja kadrowicza, może stracić cały sezon

Marcin Bułka latem postanowił odejść z Nicei, gdzie zapracował na miano jednego z najlepszych bramkarzy Ligue 1. Zainteresowanych jego usługami było wiele klubów, w tym m.in. beniaminek Premier League Sunderland. Polski bramkarz postanowił jednak na zaskakujący ruch, który wywołał ogromne kontrowersje.

Bułka zdecydował kontynuować swoją karierę w saudyjskim Neom SC, w którym dostał szansę zarobku nieziemskich pieniędzy. Według doniesień dziennikarzy klub z Arabii Saudyjskiej zaoferował reprezentantowi Polski nawet 10 milionów euro za sezon gry w barwach nowego klubu. Polak w nowej drużynie dzieli szatnię z takimi piłkarzami jak m.in. Alexandre Lacazette czy Abdoulaye Doucoure.

Wielu spekuluje, że ta decyzja kosztowała Bułkę powołania do reprezentacji Polski na wrześniowe spotkania z Holandią oraz Finlandią. Nowy selekcjoner polskiej kadry Jan Urban w wywiadach niejednoznacznie wypowiadał się na temat potencjalnych kadrowiczów, którzy postanowili grać w państwach arabskich. Krzysztof Piątek, który przeszedł do katarskiego Al-Duhail wprawdzie powołanie do kadry otrzymał, lecz nie zagrał w żadnym z dwóch spotkań. Na mecz z Holandią nie znalazł się nawet w kadrze meczowej, a potyczkę z Finlandią obserwował z perspektywy ławki rezerwowych.

Druzgocąca diagnoza. Marcin Bułka z poważną kontuzją

Bułka w barwach nowego klubu dotychczas zagrał tylko raz. 25-latek zadebiutował w przegranym 0:1 meczu 1. kolejki saudyjskiej ekstraklasy z Al-Ahli, a jedyną bramkę wpuścił po strzale znanego z reprezentacji Anglii Ivana Toneya. Wiele wskazuje na to, że na kolejny występ Polak będzie musiał bardzo długo poczekać.

Dramatyczne wieści na temat reprezentanta Polski przekazał francuski dziennik "L'Equipe". Według ich informacji Marcin Bułka podczas jednego z treningów zerwał więzadło krzyżowe przednie w kolanie i czeka go bardzo długa przerwa w treningach. Francuzi spekulują, że ta kontuzja może sprawić, że Bułka do gry wróci dopiero w następnym sezonie.

Jest to dramatyczna sytuacja dla zawodnika, jak również i dla polskiej kadry. Nie było wykluczone, że Urban w dalszej perspektywie czasu nie będzie stawiał na Bułkę. Jeszcze nie tak dawno ten bramkarz walczył o bluzę numer jeden z Łukaszem Skorupski. W przypadku urazów jego konkurentów, Bułka mógłby być poważnie rozpatrywany jako zastępca, a może nawet nowa "jedynka" w polskiej bramce.

