Borek ujawnia ws. reprezentanta Polski, poszło o pieniądze. Głośno o rozstaniu

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Na ponad dwa tygodnie przed rozpoczęciem sezonu w Arabii Saudyjskiej w mediach pojawiły się szokujące wieści ws. przyszłości Marcina Bułki. Golkiper ma rozmawiać o transferze z tamtejszym gigantem - Al-Hilal. Powodem ewentualnego odejścia z NEOM miały być zbyt duże zarobki, lecz zdaniem Mateusza Borka reprezentant Polski ma również inne opcje transferowe.

Borek ujawnia ws. reprezentanta Polski, poszło o pieniądze. Będzie koniec
Marcin Bułka, Piotr Zieliński i Łukasz SkorupskiGrzegorz WajdaEast News

Powoli na horyzoncie pojawia się nowy sezon piłkarski 2026/2027. I choć w miniony weekend na dobre ruszyła PKO BP Ekstraklasa, to fani futbolu z ogromną niecierpliwością czekają na rozpoczęcie grania na najwyższym poziomie. I jedną z najciekawszych będzie z pewnością liga... arabska. W końcu tamtejsze kluby nie zrezygnowały z pozyskiwania największych gwiazd.

Może się jednak okazać, że tamtejsze rozgrywki opuści jedyny przedstawiciel Polski - Marcin Bułka. Według ostatnich doniesień medialnych jego aktualny pracodawca, NEOM ma "szukać" pieniędzy, a jednym z pomysłów ma być sprzedaż tych, którzy zarabiają najwięcej. W tym gronie jest właśnie nasz bramkarz, który według wielu źródeł ma zarabiać ponad 10 milionów euro rocznie.

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Polak ma być w kontakcie z innym gigantem, a dokładniej Al-Hilal. Okazuje się jednak, że nie jest to jedyna opcja do transferu. Najnowszymi informacjami w tej kwestii podzielił się Mateusz Borek. I okazuje się, że możliwy jest nawet powrót do gry na europejskich boiskach.

To będzie koniec? Bułka zmieni klub. "Ma kilka propozycji"

Zdaniem wspomnianego dziennikarza, 26-latek znalazł się w obrębie klubów z Anglii oraz Francji. Problemem są jednak spore zarobki reprezentanta Polski. Możliwe, że w przypadku przenosin nie będzie to transfer definitywny. W grę wchodzi również wypożyczenie z opcją wykupu.

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Marcin ma kilka wstępnych propozycji. Problemem jest tylko kasa. Ma wielki klub we Francji, do którego może wrócić, ma naprawdę fajny klub w Anglii, do którego może przejść
powiedział na antenie Kanału Sportowego.

- Czy mowa o Marsylii w kontekście Francji? Nie zaprzeczam, nie potwierdzam. Ogólnie słyszę, że jest kilka opcji: jest możliwość transferu definitywnego, ale nie jest wykluczona też opcja wypożyczenia z klauzulą wykupu - dodał.

Czy Marcin Bułka faktycznie zmieni klub? Na rozwój wydarzeń należy jeszcze nieco poczekać, jednakże wydaje się, że jego rozdział w NEOM faktycznie dochodzi do końca.

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