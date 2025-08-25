Borek nie czekał na debiut Urbana. Już teraz wytacza działa. Wszystko przez jedną decyzję

Po skandalu z udziałem Michała Probierza oraz Roberta Lewandowskiego doszło do roszad na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. Rolę tę objął Jan Urban, na którego barkach spoczęła tym samym ogromna odpowiedzialność - próba wywalczenia awansu na przyszłoroczne mistrzostwa świata.

Swój debiut w roli "sternika" kadry narodowej zaliczy on już 4 września, kiedy to Polacy podejmą się arcytrudnego wyzwania w postaci wyjazdowego meczu z niepokonanymi dotąd w grupie Holendrami. 63-latek ma jednak pewien plan na ten mecz, którego realizacja być może przyniesie "Biało-czerwonym" wymierne korzyści.

Nowy selekcjoner przekazał również, że w jego planie może znaleźć się miejsce dla Kamila Grabary, który za kadencji Michała Probierza nie miał szans na występy w narodowych barwach. Według medialnych doniesień, golkiper Wolfsburga prawdopodobnie dostanie powołanie w ramach zbliżającego się wrześniowego zgrupowania kadry. Jest jednak pewien aspekt tej decyzji, który mocno rozgniewał znanego komentatora sportowego Mateusza Borka.

Urban "zrzuca" odpowiedzialność ws. Grabary. Borek komentuje. "To jest śmiech"

Borek dał upust swojej frustracji względem decyzji Urbana w programie "Moc Futbolu". W przypadku pretensji ze strony dziennikarza nie chodzi jednak o samo powołanie dla Grabary, lecz sposób, w jaki nowy selekcjoner reprezentacji Polski potraktował ten temat.

Za wiele rzeczy chwalę Urbana, ale tego akurat nie rozumiem. Selekcjoner spycha trochę odpowiedzialność na trenerów bramkarzy Andrzeja Dawidziuka i Jana Młynarczyka. Chętnie spytałbym pana Dawidziuka o opinię na temat Kamila Grabary. [...]. Przed chwilą Michał Probierz go nie powoływał, pan to akceptował, a teraz będzie pan przekonywał mnie, że Grabara jest świetnym bramkarzem? Przecież ten zawodnik się nie zmienił. Zagrał świetny sezon w Bundeslidze. Co się wydarzyło, że Grabara za chwilę będzie pierwszy albo drugi w hierarchii. Dla mnie to jest śmiech. Urban mówi, że zostawia decyzję fachowcom, którzy pół roku temu uważali, że Grabara nie jest w czwórce najlepszych polskich bramkarzy

Sytuacja Grabary z pewnością może zmywać sen z powiek nawet najbardziej zagorzałym kibicom reprezentacji Polski. 26-latek ma bowiem silną konkurencję w postaci: Łukasza Skorupskiego, Bartłomieja Drągowskiego czy Marcina Bułki. To właśnie ostatni z wymienionych, a właściwie jego sensacyjne przenosiny do Arabii Saudyjskiej, mają być powodem diametralnej zmiany nastawienia względem Grabary.

Dla Urbana gra w lidze arabskiej, która nie jest uznawana za zbyt prestiżową na arenie międzynarodowej, nie daje gwarancji powołania do reprezentacji Polski. To właśnie z tego powodu selekcjoner może rozglądać się za dodatkowymi zawodnikami do zabezpieczenia bramki "Biało-czerwonych", a Grabara wydaje się obecnie jedną z najrozsądniejszych opcji. Jednakże sposób podejmowania tej decyzji, który tak zbulwersował Mateusza Borka, faktycznie może wzbudzać pewne wątpliwości.

Mateusz Borek Fotokibit East News

Jan Urban podczas konferencji prasowej Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Wojciech Szczęsny i Kamil Grabara FABRICE COFFRINI / AFP AFP

LOSC Lille - AS Monaco FC 1-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports