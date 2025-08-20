Boniek zobaczył, co dzieje się wokół "Lewego" i nie wytrzymał. Prosto z mostu

"Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera Reprezentacji Polski postanowiłem do czasu kiedy jest trenerem zrezygnować z gry w Reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że będzie dane mi jeszcze zagrać dla najlepszych kibiców na świecie" - taki wpis na swoim profilu X 8 czerwca opublikował Robert Lewandowski.

Cztery dni później Michał Probierz był już zwolniony z posady selekcjonera. 52-latek zabrał Lewandowskiemu opaskę kapitana, a następnie nasza kadra poległa 1:2 przeciwko Finlandii w eliminacjach mistrzostw świata, co było tylko gwoździem do trumny byłego już trenera "Biało-Czerwonych".

Jedno jest pewne - Robert Lewandowski chce wrócić do drużyny narodowej, którą przejął Jan Urban. Tę informację potwierdził sam świeżo upieczony selekcjoner. Pytanie brzmi: Czy napastnik FC Barcelony znów będzie pełnił funkcję kapitana?

W rozmowie z Romanem Kołtoniem na kanale "Prawda Futbolu" werdykt wydał Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN nie wyobraża sobie sytuacji, w której najlepszy strzelec kadry po powrocie nie nosi opaski na ramieniu. 69-latek rozpoczął jednak od tego, w jakich okolicznościach Lewandowski przestał być szefem drużyny.

- To przekazanie opaski (Zielińskiemu - red.) to była - że tak powiem - Probierzowa lekcja. Probierz sam sobie to wymyślił, nie drużyna - powiedział Boniek.

Czy Robert Lewandowski wróci na najbliższym zgrupowaniu? Nie wiem, bo ma kontuzję. Jeśli nie, to ktoś kapitanem musi być, pewnie Zieliński. Natomiast wydaje mi się, że mówienie o tym, że kapitanem może nie być Robert Lewandowski to jest strata czasu

- To kosztowało posadę Probierza. Sama porażka nie spowodowałaby zmiany selekcjonera (...) Kapitanem reprezentacji jest Robert Lewandowski... Piotrek może być wicekapitanem, to są rzeczy normalne - mówił Zbigniew Boniek, tłumacząc że Zieliński jest świetnym piłkarzem, ale "powinien być bardziej twardy". - To był sztuczny problem, który stworzono. Dla mnie kapitanem jest Lewandowski - podsumował jeszcze raz były wiceprezes UEFA.

4 września reprezentacja Polski zmierzy się na wyjeździe z Holandią w kwalifikacjach mistrzostw świata. Trzy dni później czeka nas domowe spotkanie z Finlandią na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

