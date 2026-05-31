Boniek zaryzykował. Rzucił w sieci jedno nazwisko. "Pan już się nie wygłupia"

"Podobał mi się Mateusz Żukowski... tyle" - oznajmił Zbigniew Boniek na platformie X. Zwięźle i na temat. Ale po prawdzie - lakoniczna forma to przede wszystkim przejaw dyplomacji. O przegranym 0:2 meczu z Ukrainą nie da się powiedzieć nic pozytywnego.

To był pierwszy występ drużyny narodowej po marcowej porażce ze Szwecją (2:3) w finałowym barażu o mundial. We Wrocławiu zespół miał pokazać, że jest gotowy na kolejne wyzwania. Zamiast tego pojawiają się pytania, czy na pewno ten projekt idzie w dobrym kierunku.

Polska przegrywa z Ukrainą. Czterech debiutantów na murawie. Boniek chwali jednego z nich

Selekcjoner Jan Urban nie wystawił w podstawowym składzie żadnego z czterech debiutantów. Wpuścił ich na plac gry od razu po przerwie. Kwartet szczęśliwców tworzyli: Norbert Wojtuszek, Oskar Wójcik, Kacper Potulski i Mateusz Żukowski.

Ten ostatni zastąpił Roberta Lewandowskiego. Nie tylko w protokole, ale również na boisku - wszedł na pozycję środkowego napastnika. W takiej roli spędził sezon w niemieckim 1. FC Magdeburg, włączając się do wyścigu po snajperskie berło.

Ostatecznie w klasyfikacji strzelców 2. Bundesligi zajął trzecią lokatę. Całkiem nieźle jak na zawodnika, który jeszcze w poprzednim sezonie jako zawodnik Śląska Wrocław ustawiany był na prawej obronie.

W cyklu 2025/26 zdobył 17 goli w 21 występach i dołożył do tego trzy asysty. Ekipa z Magdeburga do końca rozgrywek walczyła o uniknięcie degradacji. Cel osiągnęła, ale wiele wskazuje na to, że najlepszego egzekutora straci.

Żukowskim poważnie interesuje się Eintracht Frankfurt. Niewykluczone, że nowy sezon 24-letni zawodnik rozpocznie już w niemieckiej elicie. Debiut w kadrze z pewnością podniesie jego wartość rynkową - w tej chwili wyceniany jest na 3 mln euro.

- Na pewno czułem lekki, ale pozytywny stresik - ocenił swój premierowy występ w reprezentacji na antenie TVP Sport. - Chciałem wejść i pomóc. Miałem swoje sytuacje i szkoda, że nie zamieniłem ich na bramkę. Ten debiut mógł być bardziej owocny, ale cieszę się, że zadebiutowałem. Moja kariera idzie ku górze i oby tak dalej.

Jak widać, potencjał w piłkarzu dostrzega również Boniek. Jego wpis dotyczący Żukowskiego nie spotkał się jednak z entuzjazmem internautów.

"Pan raczy żartować.. żaden z tych pozorantów nie zasługuje na pochwałę, a sam mecz w naszym wykonaniu to była parodia futbolu.. na mundialu było by podobnie.. dwa mecze i do domu" - to jeden z komentarzy zamieszczonych pod postem niedawnego sternika PZPN.

"Pan już się nie wygłupia. Pan wraca i ogarnie to wszystko, bo za raz wrócimy do mizerii z 2008 roku" - pisze inny użytkownik sieci.

Szansa na rehabilitację nadarzy się już za trzy dni. W środę na PGE Narodowym zagramy towarzysko z Nigerią. W teorii to drużyna silniejsza niż nasz niedzielny pogromca.

Mateusz Żukowski (z lewej) meczem z Ukrainą zadebiutował w drużynie narodowej Maciej Kulczyński PAP

Mateusz Żukowski w akcji ofensywnej Michal Chwieduk/Arena Akcji/ArenaAkcji Newspix.pl

Zbigniew Boniek Grzegorz Wajda/REPORTER East News





