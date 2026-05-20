Boniek wystrzelił w kierunku kadry Urbana. Nie hamował się. "Zawaliliśmy i pokpiliśmy"

Oprac.: Damian Okła

To mogło być lato pełne emocji, rozbudzonych nadziei i nieprzespanych nocy. Wystarczyło, żeby reprezentacja Polski w finale baraży o mistrzostwa świata strzeliła o jedną bramkę więcej od Szwecji. Jednak to udało się uczynić Skandynawom i to oni zagrają na tegorocznym mundialu. Zbigniew Boniek nie ma wątpliwości, że biało-czerwoni zawiedli na całej linii i winni są przede wszystkim piłkarze, a nie selekcjoner.

Zbigniew Boniek i Jan Bednarek

Polscy piłkarze przyzwyczaili nas w ostatnich latach, że duże turnieje odbywają się z ich udziałem. Choć w wielu przypadkach nie spełniali pokładanych w nich nadziei, oczekiwanie na sam turniej oraz kibicowska mobilizacja zawsze dodawały dreszczyku emocji. Tym razem mistrzostwa świata zostaną rozegrane bez udziału reprezentacji Polski. O wszystkim zadecydował przegrany finał baraży ze Szwecją, w którym nie brakowało emocji.

Podopieczni Jana Urbana dwukrotnie gonili wynik i dwukrotnie udawało im się doprowadzić do wyrównania. Na bramkę Viktora Gyoekeresa w 87. minucie nie zdołali już jednak odpowiedzieć i to Szwedzi mogli cieszyć się z awansu na mundial. Rozczarowanie w polskiej ekipie było o tyle większe, że Skandynawowie nie zagrali wybitnego spotkania i gdyby obrona biało-czerwonej drużyny zagrała lepiej, to nasza kadra zagrałaby na mistrzostwach.

Zbigniew Boniek w rozmowie z TVP Sport został zapytany o nadchodzący mundial. Legenda reprezentacji Polski i były prezes PZPN nie ma wątpliwości, że kadra w meczu ze Szwecją zawiodła na całej linii. "Trzeba powiedzieć sobie jasno: zawaliliśmy i pokpiliśmy sprawę awansu, bo na własne życzenie przegraliśmy z przeciętną Szwecją" - stwierdził Boniek i dodał, że dla polskiego kibica mistrzostwa świata będą ciekawe dopiero w fazie play-off.

Jego zdaniem większą winę za porażkę w starciu ze Szwecją ponoszą przede wszystkim piłkarze, a nie selekcjoner.

Uważam, że pewne mecze wygrywają i przegrywają przede wszystkim piłkarza, a nie selekcjonerzy. Kiedy byłem zawodnikiem, nigdy mi się nie wydawało, że wygrałem albo przegrałem dzięki trenerowi.
uważa były piłkarz.

Boniek odniósł się również do decyzji Cezarego Kuleszy dotyczącej przedłużenia współpracy z trenerem Urbanem. "Prezes Kulesza postąpił tak jak w przypadku Michała Probierza, kiedy po dwóch porażkach w EURO 2024 ogłosił, że Michał zostaje na stanowisku. Dobrze, że Janek został, nie było sensu zmieniać selekcjonera, ale każda ważna decyzja powinna być owocem dyskusji, zastanowienia się i przemyślenia pewnych kwestii. Ta decyzja była dobra, natomiast została podjęta pochopnie i pod publiczkę" - stwierdził legendarny zawodnik.

