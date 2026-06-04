Boniek wymienił tylko jedno nazwisko po meczu kadry. Króciutko

W środowy wieczór na PGE Narodowym padły aż cztery bramki, ale mało który kibic opuszczał stołeczny obiekt z uśmiechem na twarzy. "Biało-Czerwoni" podczas dwóch ostatnich sparingów zupełnie nie przypominali drużyny z pierwszych spotkań Jana Urbana jako selekcjonera kadry. Co prawda tym razem gospodarzom udało się doprowadzić do remisu po kolejnym nerwowym początku, lecz trener dostał kolejny sygnał ostrzegawczy przed zbliżającą się Ligą Narodów.

Kto wie zresztą jak zakończyłoby się wczorajsze starcie, gdyby nie błysk Przemysława Wiśniewskiego. Defensor Widzewa Łódź huknął z dystansu i w ten szalony sposób pokonał bramkarza oponentów. "Czyś ty mi zwariował!?" - krzyknął następnie do niego podekscytowany Jan Urban. "Uderzyłem i wpadła. To już była 90. minuta i nie było sił na większe świętowanie. Tylko podniosłem ręce. Cieszę się, że zdobyłem pierwszą bramkę w kadrze. Nie wiem, kiedy uda się to powtórzyć" - opisywał z kolei sam bohater przed kamerami TVP Sport.

Przemysław Wiśniewski zaimponował Zbigniewowi Bońkowi. To był gol na wagę remisu

Po ostatnim gwizdku naturalnie nad trafieniem zachwycali się także kibice w mediach społecznościowych. Ale nie tylko oni. Na platformie X tradycyjnie odezwał się Zbigniew Bniek. Były sternik krajowej federacji był oszczędny w słowach. Wiśnia uratował Widzew a teraz także kadrę" - napisał krótko. I trudno nie przyznać mu racji. Obrońca jeszcze niedawno wydatnie pomógł Łodzianom utrzymać się w gronie czołowych osiemnastu polskich drużyn. Legendarnemu klubowi długo groził spadek z PKO BP Ekstraklasy.

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Ostatecznie zespół znany z czerwonych barw zgromadził cztery punkty więcej od najlepszej ekipy żegnającej się z elitą, czyli Lechii Gdańsk. Przemysław Wiśniewski w końcówce co prawda bramek nie strzelał, lecz za to imponował w defensywie, realizując główne zadanie, ponieważ od tego jest na boisku. Teraz może udać się na zasłużony urlop.

Zbigniew Boniek Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Zbigniew Boniek Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Przemysław Wiśniewski Grzegorz Wajda/REPORTER East News





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