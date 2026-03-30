Boniek wydał werdykt. Dzień przed meczem ze Szwecją. Rozpętała się burza

- Patrząc na statystyki, tam podobno już chyba ze 100 lat minęło, że nie wygraliśmy w meczu w Szwecji. Szwedzi po słabych eliminacjach, po zmianie trenera mieli tylko jedno okienko, gdzie zagrali dwa spotkania w różnych składach. Bodajże jeden zawodnik tylko zagrał w tych dwóch spotkaniach. Można by powiedzieć, że trener zrobił sobie przegląd zawodników, jakich ma do dyspozycji. Natomiast zwycięstwo z Ukrainą... oni są na pewno na wielkiej, wielkiej fali pozytywnej, bo wiedzą, że grają u siebie, wiedzą, co się stało w eliminacjach, a i tak mają szansę, żeby pojechać na mundial - mówił Jan Urban na konferencji prasowej po pokonaniu 2:1 Albanii na Stadionie Narodowym.

Teraz zadanie będzie jeszcze trudniejsze. O udział w turnieju reprezentacja Polski na Strawberry Arena powalczy ze Szwedami. Spotkanie rozpocznie się we wtorek o godz. 20:45.

Na jaką wyjściową jedenastkę zdecyduje się Jan Urban? Wiele wskazuje na to, że od pierwszej minuty na murawie nie zobaczymy już Filipa Rózgi. Wraca Nicola Zalewski, który nie mógł zagrać z Albanią ze względu na kartki. Najprawdopodobniej to zawodnik Atalanty wskoczy do składu. Znaki zapytania pojawiają się również w linii obrony i pomocy.

Swoim zestawieniem za pośrednictwem mediów społecznościowych pochwalił się Zbigniew Boniek. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej jedenastkę na Szwecję widzi w następujący sposób:

- Kamil Grabara - Matty Cash, Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Michał Skóraś - Piotr Zieliński, Sebastian Szymański - Jakub Kamiński, Nicola Zalewski - Robert Lewandowski.

"Tak to widzę i do zobaczenia do jutra" - spuentował.

W ten sposób Boniek zamienił tylko Rózgę z Zalewskim. Oprócz tego skład prezentuje się identycznie jak ten, który rozpoczął mecz z Albanią. W komentarzach internauci zwracali uwagę m.in. na brak Oskara Pietuszewskiego, zamianę Kędziory z Wiśniewskim, który w starciu ze Szwecją mógłby wykorzystać swoje atuty fizyczne czy nieobecność bardziej defensywnego pomocnika. "Skóraś i Cash bez formy". "Skóraś? Prezesie, bądźmy poważni" - pisali inni kibice.

Mimo to - jak widać - legenda polskiej piłki popiera decyzje personalne Jana Urbana. Boniek zostawił nawet identyczny środek pola - złożony z Szymańskiego i Zielińskiego - którego zwolennikami nie są niektórzy eksperci.

- Sebastian Szymański i Piotr Zieliński jako defensywni pomocnicy? No to nie sprawdzi się z poważnym przeciwnikiem, nie oszukujmy się. W tym momencie mieliśmy to podane jak na tacy. Była tak wielka luka... nie było zawodnika, który zaasekurowałby cokolwiek na tym boisku - analizował Artur Wichniarek.

