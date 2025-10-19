Boniek wrócił po latach do sprawy zwolnienia Brzęczka. Mocna deklaracja, to przez to doszło do pożegnania

Jerzy Brzęczek przejął w piłkarskiej reprezentacji Polski pałeczkę po Adamie Nawałce latem 2018 roku, mając za cel odbudować drużynę po nieudanym mundialu w Rosji - i trzeba jasno stwierdzić, że miał na swym koncie jeden duży sukces, a mianowicie wprowadzenie "Biało-Czerwonych" na Euro 2020.

Na turnieju (odbywający się z rocznym opóźnieniem z powodu pandemii COVID-19) jednak już nie pojechał - został zwolniony w styczniu 2021 roku, a PZPN zatrudnił następnie Paulo Sousę. Dlaczego jednak ówczesny prezes organizacji, Zbigniew Boniek, podjął taką decyzję? 69-latek przedstawił swoje motywacje w trakcie programu "Pogadajmy o piłce" na kanale "Meczyki".

Boniek nie wahał się w sprawie zwolnienia Brzęczka. To dlatego zdecydował się na to pożegnanie

"Miałem do niego pewne zaufanie, jeśli chodzi o wartość sportową, natomiast miałem do niego prośbę w kwestii aspektów pozasportowych. 'Niekochani' (miniserial dokumentalny który pojawił się na kanale "Łączy Nas Piłka" - dop. red.), oblężona twierdza... Miałem pewne wymagania, chciałem, by ułożył pewne sprawy, bo to było tej drużynie potrzebne" - stwierdził.

"Lubię i szanuję Jurka Brzęczka. Moje zdanie o Jurku jest pozytywne. Byłem jednak przekonany, że ta reprezentacja pod pewnymi względami nie może tak funkcjonować i doszedłem do wniosku, że muszę zmienić selekcjonera. Kto wie, ten wie, dlaczego z niego zrezygnowałem. To nie były powody sportowe. Aspekt pozasportowy był decydujący" - podkreślił, dodając, że nie żałuje ówczesnego wyboru.

"Gdyby Jurek miał dzisiejsze doświadczenie, to w życiu bym nie szukał nowego selekcjonera. Dałem mu 100 procent poparcia w każdej chwili. Kiedy jednak go prosiłem o cztery-pięć rzeczy, które musi zmienić przy tej reprezentacji i nagle się okazuje, że nie można tego zmienić lub nie chce się tego zmienić, to trzeba mieć czasami odwagę podjąć trudną decyzję" - skwitował.

Jerzy Brzęczek w nowej roli. Kadra U-21 pod jego wodzą jest na razie nie do zatrzymania

Brzęczek po zakończeniu swojej przygody z kadrą w 2022 roku przez niespełna osiem miesięcy prowadził Wisłę Kraków, a ostatnio znów został selekcjonerem - tym razem jednak przewodzi drużynie "Biało-Czerwonych" U-21. Początki ma w tym przypadku więcej niż dobre - w czterech meczach el. młodzieżowego Euro jego podopieczni zdobyli komplet punktów, w każdej potyczce ogrywając rywali do zera i przy minimum dwóch strzelonych przez siebie golach. Krótko mówiąc widać, że zespół na razie łapie wiatr w żagle...

