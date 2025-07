Boniek reaguje na doniesienia ws. nowego selekcjonera. Apel do Cezarego Kuleszy

Czy nowym selekcjonerem reprezentacji Polski zostanie Jan Urban? Wciąż nie jest to oficjalnie potwierdzone, jednak wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to właśnie były trener Górnika Zabrze obejmie tę posadę. Przekonanie w tym temacie wyraża między innymi Zbigniew Boniek, który w świetle nowych medialnych doniesień podzielił się z kibicami swoimi przemyśleniami. Poza wskazaniem Urbana jako pewnego następcę Probierza, były prezes PZPN-u zwrócił się też bezpośrednio do Cezarego Kuleszy.