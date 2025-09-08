Boniek podsumował grę Polaków, prosto z mostu o Urbanie. Taki jest selekcjoner

Reprezentacja Polski wygrała z Finlandią 3:1 na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Bramki strzelali Matty Cash, Robert Lewandowski i Jakub Kamiński. Zatem biało-czerwoni spełnili swój obowiązek, bowiem inaczej trudno byłoby myśleć o barażach o MŚ 2026. A dzięki wygranej nad Finami odbiegliśmy im na trzy punkty, mając los we własnych rękach.

Tuż po zakończeniu spotkania, Roman Kołtoń porozmawiał z byłym prezesem PZPN Zbigniewem Bońkiem na kanale "Prawdy Futbolu". Ten został najpierw zapytany o to, czy można już mówić o aurze Jana Urbana w kadrze. Legendarny piłkarz wyróżnił jedną cechę szkoleniowca - normalność.

- Przed meczem z Holandią byliśmy bardzo niepewni wszystkiego. Po tych dwóch meczach nastroje są zupełnie inne. Powiedziałbym jednak, że my lubimy przesadzać i w jedną stronę i w drugą. Natomiast to, co ma Urban (...) jest po prostu normalny. Ta kadra jest normalna i to jest teraz największą zaletą tej kadry.

Zbigniew Boniek kontynuował swój wywód. Nawiązał do gry Polaków z Finlandią, stwierdzając, że biało-czerwoni byli po prostu lepsi od rywali.

- Myśmy byli dużo skuteczniejsi, mieliśmy dużo więcej walorów w fazie ofensywnej. Wykorzystaliśmy to, co się nadarzało. Wykorzystaliśmy błędy Finów (...) i to pozwoliło nam wejść na drogę, o której pięć czy sześć dni temu byśmy marzyli, czyli na drogę prawie pewnego barażu - powiedział rozmówca Romana Kołtonia.

Normalność kluczem do sukcesu. Boniek zaczepia Michała Probierza

Za chwilę Zbigniew Boniek nieco uderzył w byłego selekcjonera Michała Probierza.

- Mi się podoba tak, jak jest, bo jest normalnie. Nie ma dziwnych garniturów, nie ma dziwnych ludzi wokół reprezentacji, nie ma wymyślania na każdym meczu jakiegoś nowego piłkarza z kapelusza.

Roman Kołtoń zapytał, czy "to pierwsze ułożenie puzzli Urbanowi wyszło". Boniek przyznał mu rację.

- Jemu wyszło w moim przekonaniu, bo używał do tego bardzo prostych i normalnych rzeczy, nie kombinował, czy to na boisku, czy na konferencjach, wywiadach (...) po prostu wróciła normalność, a tam, gdzie jest normalność, tam prawdopodobieństwo wyniku jest dużo, dużo większe.

Zarówno dziennikarz, jak i były prezes PZPN zauważyli, że Jan Urban zarówno z Holandią, jak i Finlandią postawił na tych samych zawodników w podstawowej jedenastce. Zbigniew Boniek zdaje się kupować ten pomysł na grę reprezentacji Polski.

- Wyszedł drugi raz tym samym składem i bardzo dobrze. Drużyna musi się zgrać, musi się scalić, musi mieć pewność siebie. Musisz wiedzieć, kogo masz obok siebie (...) im więcej minut gra ten sam skład, tym lepiej to wygląda - przyznał na kanale "Prawdy Futbolu".

Roman Kołtoń zapytał też Zbigniewa Bońka o opinię nt. cieszynki Matty'ego Casha, który celebrował zarówno przeciwko Holandii, jak i Finlandii, udając golfistę.

- Do Probierza, tak? - zaśmiał się Boniek, sugerując nawiązanie do byłego selekcjonera. - Ja tam bym takich złośliwości nie szukał. Michała nie ma. Michał robił swoje błędy, dlatego nie ma go w reprezentacji.

Za chwilę Roman Kołtoń przeszedł do meczu z Holandią i słów Jana Urbana na konferencji pomeczowej. Selekcjoner powiedział wówczas, że "nie jest dumny" i że "ci goście" (miał na myśli swoich piłkarzy) muszą wiedzieć, jaka jest waga spotkania z Finlandią. Zbigniew Boniek wspomniał o "poczuciu wyższości" Holendrów, które piłkarze reprezentacji Polski wykorzystali.

- Najważniejsze były te trzy punkty z Finlandią. Do tego doszedł punkt z Holandią, punkt troszeczkę szczęśliwy, bo ja bardziej zarozumiałej, bardziej takiej drużyny, która ma poczucie wyższości, wielkości niż Holendrów to w Europie nie ma. Grają z dozą zarozumialstwa i my potrafiliśmy to wykorzystać (...) Myśmy wykorzystali ich spokój. Jest 1:0, nic się nie dzieje, Polacy nie są w stanie nam już nic zrobić i trzeba powiedzieć, że to był taki trochę szczęśliwy remis - powiedział legendarny piłkarz.

"Możemy jeszcze myśleć o pierwszym miejscu". Zaskakująca ocena Zbigniewa Bońka

Za chwilę Zbigniew Boniek nawiązał do spotkania z Finami. Stwierdził, że biało-czerwoni otworzyli wynik w momencie, w którym gra była zupełnie wyrównana. Zaznaczył na antenie "Prawdy Futbolu", że to fiński obrońca popełnił błąd, bo pozwolił Jakubowi Kamińskiemu odebrać piłkę.

Za chwilę Boniek obstawił szanse Polaków w grupie eliminacyjnej do mistrzostw świata. Postawił śmiałą tezę, że możemy myśleć nawet o pierwszym miejscu.

- Przy szczęściu możemy jeszcze myśleć o pierwszym miejscu. Przy nieszczęściu drugiego miejsca nikt nie jest już w stanie zabrać. To rzeczywiście musiałoby być tsunami totalne.

W dalszej części wypowiedzi Zbigniew Boniek wyróżnił Przemysława Wiśniewskiego. Rozmówca Romana Kołtonia przyznał, że to piłkarz, na którego "nikt w Polsce specjalnie już nie liczył", a jednak Jan Urban go dostrzegł. Były prezes PZPN powiedział, że podoba mu się obrona złożona z Jana Bednarka, Przemysława Wiśniewskiego i Jakuba Kiwiora.

- To jest trzech zawodników o dużej wydolności, sile, którzy umieją grać jeden na jeden. Mają też odpowiednie doświadczenie, a Wiśniewski w tych dwóch meczach mi się bardzo podobał - powiedział były prezes PZPN.

W nieco mocniejszych słowach Boniek podsumował występ Lewandowskiego z Holandią. Stwierdził, że był cyniczny.

- W pierwszym meczu starał się mówić, że starał się wyłączyć De Jonga. Ja tam mu w to specjalnie nie wierzę.

Za chwilę legendarny piłkarz przyznał, że z Finlandią kapitan zagrał o wiele lepiej i wykonał swój obowiązek, strzelając gola.

- W drugim meczu zrobił to, co do niego należało. Strzelił bramkę i brał udział przy trzeciej bramce. Ja wolę Roberta Lewandowskiego, który strzela bramki i stwarza sytuacje niż eliminuje pomocników drużyny przeciwnej.

Zbigniew Boniek wystawił również noty w skali 1-10 poszczególnym reprezentantom Polski, którzy zagrali przeciwko Finlandii. Łukaszowi Skorupskiemu dał ocenę "6", ponieważ "nic specjalnie nie miał do robienia". Matty Cash otrzymał notę "7", choć "nie był olśniewający" według rozmówcy Romana Kołtonia. Strzelił jednak bramkę, co podwyższyło jego ocenę. Paweł Wszołek otrzymał notę "6", tak samo, jak Przemysław Wiśniewski. Były prezes PZPN argumentował to tym, że obrońca Spezii zawinił przy straconym golu w 88. minucie spotkania z Finlandią. Nie zmienia to jednak jego opinii na temat występu defensora, którego docenia. Szóstką obdarowany został także Jakub Kiwior, a z kolei Jan Bednarek nieco lepiej, bo siódemką.

Za MVP meczu Boniek uznał za to Piotra Zielińskiego, który był "motorem napędowym" reprezentacji. Docenił pomocnika szczególnie za jego asystę przy golu Roberta Lewandowskiego. Dał mu ocenę "8". Bartosza Slisza obdarował siódemką, a Sebastiana Szymańskiego i Nicolę Zalewskiego szóstką. Robertowi Lewandowskiemu przypadła siódemka, bo "zrobił to, co musiał zrobić". Tak samo ocenił grę Jakuba Kamińskiego. Szóstkę otrzymał Kamil Grosicki, który "jak wszedł, miał taką chęć" do gry. Bez noty pozostawił za to Karola Świderskiego, Bartosza Kapustkę i Adama Buksę, którzy, zdaniem Bońka, grali za mało.

Niemcy - Irlandia Północna. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Jan Urban i Zbigniew Boniek Grzegorz Wajda/REPORTER, PIOTR KAMIONKA/REPORTER East News

Zbigniew Boniek Piotr Kamionka/REPORTER East News

Zbigniew Boniek Grzegorz Wajda/REPORTER East News