Boniek nie mógł się powstrzymać. Szpilka w stronę Probierza. Krótko

W połowie lipca Jan Urban przejął reprezentację Polski po Michale Probierzu, który podał się do dymisji. Nowy trener nie miał lekko. Musiał wyjaśnić tzw. aferę kapitańską oraz poukładać drużynę na boisku. Pierwszym sprawdzianem był mecz z Holandią w Rotterdamie.

Po cudownym trafieniu Matty'ego Casha udało się wyszarpać cenny punkt. Trzy dni późnej "Biało-Czerwoni" dali pokaz siły w meczu z Finlandią, którą pokonali 3:1. Trzeba przyznać, że start Urbana na nowej posadzie jest bardzo obiecujący.

Roman Kosecki: Jan Urban odbudował atmosferę w reprezentacji Polski. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Boniek utarł nosa Probierzowi. O tych słowach będzie głośno

W rozmowie z "TVP Sport" dwa pierwsze starcia pod wodzą nowego selekcjonera ocenił Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN i legenda kadry jest zadowolona z tego, jak obecnie wygląda drużyna narodowa. Twierdzi, że "kadra wychodzi z ciężkiej choroby".

- Powtarzam: wróciła normalność, stabilizacja i przewidywalność. Po meczu z Holandią nie usłyszałem narzekania, że ktoś jest zmęczony albo coś go boli i trzeba zmieniać. Kadra zagrała z Finlandią w tym samym składzie, a to ważne. Piłkarze, po czasach chaosu, czegoś takiego chcą, lubią się przyzwyczaić do siebie na boisku, a nie co mecz oglądać obok inną twarz. Już jadąc na zgrupowanie każdy mniej więcej wie, kto jest numerem jeden, kto zmiennikiem, a kto czeka na szansę - słyszymy.

- Start kadry Jana Urbana oceniam pozytywnie, drużyna zaczęła dobrze funkcjonować, ale wciąż nie wiadomo, dokąd nas to wszystko zaprowadzi, bo do awansu na mundial droga daleka - podkreślił Boniek.

69-latek nie ominął również tematu byłego selekcjonera. Nie da się ukryć, że jego relacje z Probierzem od jakiegoś czasu nie należą do najcieplejszych. Tym razem Zbigniew Boniek znów wykorzystał okazję do wbicia szpilki. - Przyszła normalność i stabilizacja. Michałowi Probierzowi może się to nie podobać, ale wcześniej dyskutowano, kogo tym razem nieoczekiwanie powoła, a kogo nie, rozprawiano o garniturach, a teraz jest normalnie. Nie ma sztucznie wytwarzanej rywalizacji na niektórych pozycjach, każdy wie, co ma robić - stwierdził były zawodnik AS Romy i Juventusu

W kolejnych fragmentach wywiadu Boniek ponownie odniósł się do słynnych już garniturów Probierza oraz pokusił się o porównanie obu trenerów. - O garniturach też już nikt nie rozmawiał, tylko o piłce. Janek Urban i Michał Probierz to dwie zupełnie inne osobowości, dwaj różni ludzie. Nie mówię, że któryś lepszy czy gorszy, tylko po prostu są od siebie inni. Michał budował wokół siebie niepotrzebny mit, zastanawiano się, co i kogo wymyśli tym razem. Raz powoływał piłkarzy, a potem nie zabierał ich na kolejne zgrupowanie, nie było ciągłości, myśli przewodniej w tym wszystkim. Teraz wróciła normalność, Lewandowski - znowu jest kapitanem - stwierdził.

W październiku reprezentację Polski czekają spotkania z Nową Zelandią (sparing) oraz Litwą w eliminacjach mistrzostw świata.

Jan Urban i Zbigniew Boniek Grzegorz Wajda/REPORTER, PIOTR KAMIONKA/REPORTER East News

Zbigniew Boniek Piotr Kamionka/REPORTER East News

Michał Probierz Markku Ulander/Lehtikuva Oy/East News East News