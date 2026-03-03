Obecność Matty'ego Casha w reprezentacji Polski od samego początku budziła kontrowersje części kibiców polskiej kadry. Krytycy wskazywali przede wszystkim na luźne związki defensora Aston Villii z naszym krajem. Wychowany w Anglii zawodnik jednak świetnie wpasował się do kadry, a obecnie jest jednym z motorów napędowych kadry prowadzonej przez Jana Urbana.

Cash aktualnie ma na koncie 23 mecze w "biało-czerwonych" barwach. Prawy obrońca zadebiutował jeszcze za kadencji Paulo Sousy, wchodząc na boisko w drugiej połowie meczu eliminacji do mistrzostw świata z Andorą. Cash dla Polski strzelał czterokrotnie - dwukrotnie przeciwko Holandii i po razie z Finlandią oraz Mołdawią.

Cash największe problemy z grą w reprezentacji miał jeszcze za kadencji Michała Probierza. Od momentu zatrudnienia Jana Urbana sytuacja znacząco się zmieniła, a pod wodzą aktualnego selekcjonera 28-latek prezentuje chyba najlepszą dotychczasową formę.

Zbigniew Boniek podsumował Matty'ego Casha. "Ani be, ani me"

Jakość piłkarska, którą Cash ostatnio daje polskiej kadrze jest trudna do zaprzeczenia. Pomimo tego obecność zawodnika Aston Villi w reprezentacji Polski wciąż budzi kontrowersje części z obserwatorów.

Problem tkwi w braku znajomości języka polskiego przez Casha. Krytycy wytykają mu, że pomimo pięciu lat reprezentowania naszego kraju, ten nie przyłożył się do nauki języka polskiego. Sam zawodnik zwracał na to uwagę w rozmowie z dziennikarzami.

Do tematu znajomości języka przez Matty'ego Casha odniósł się również Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN w rozmowie z Romanem Kołtoniem w ostatnim programie "Prawdy Futbolu" wypowiedział się o początkach Oskara Pietuszewskiego w FC Porto. Boniek porównał 17-latka do znacznie bardziej rutynowanego piłkarza, a to zestawienie nie przynosi chluby starszemu z zawodników.

- To jest chłopak, który po dwóch-trzech miesiącach już potrafi na żywo powiedzieć przed kamerami trzy czy cztery zdania w języku portugalskim. Mamy Casha, który dziesięć lat gra w reprezentacji Polski i ani be, ani me (Cash w reprezentacji Polski zadebiutował w 2021 roku - przyp. red.) - skontrował Zbigniew Boniek porównując sytuację Pietuszewskiego i Casha.

- Nauczyłby się "kocham was", "lubię was", "cieszymy się, żeśmy wygrali", trzy-cztery zdania z uśmiechem na twarzy, tak jak to powiedział Pietuszewski. Było widać, że są to to frazy wyuczone, ale ten chłopak za dwa-trzy miesiące będzie normalnie mówił po portugalsku - dodał po chwili były prezes PZPN.

Wiele wskazuje na to, że Cash i Pietuszewski zostaną powołania do reprezentacji Polski na barażowe mecze o awans na mistrzostwa świata. 26 marca w Warszawie "biało-czerwoni" zagrają z Albanią. W przypadku zwycięstwa Polska 31 marca zagra na wyjeździe w finale z lepszym z pary Ukraina - Szwecja.

