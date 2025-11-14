Boniek nie miał litości dla Holendrów. Wszystko na oczach tłumów. "Zwiędły tulipany"

Mecze pomiędzy Polską a Holandią bardzo często miały swoją dramaturgię, ale z reguły górą byli "Oranje". Obie reprezentacje zmierzyły się ze sobą w 21 oficjalnych spotkaniach. Holendrzy triumfowali dziesięć razy, a Polacy trzy. Osiem meczów zakończyło się remisem, w tym ostatni pojedynek w Rotterdamie (1:1). 4 września 2025 roku Jan Urban debiutował na ławce trenerskiej reprezentacji. W pierwszej połowie gola dla gospodarzy strzelił Denzel Dumfries, a Holendrzy mieli wszystko pod kontrolą. W 80. minucie wyrównującą bramkę strzelił Matty Cash.

Boniek skarcił Holendrów. Na wygraną czekamy od blisko dekady

Na zwycięstwo nad "Oranje" Polacy czekają ponad 46 lat. Ostatni raz wygraliśmy z tym rywalem 2 maja 1979 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Wówczas trwały eliminacje do turnieju EURO 1980. Biało - Czerwonych prowadził Ryszard Kulesza, a w zespole miał m.in. Adama Nawałkę, Grzegorza Lato czy Zbigniewa Bońka. I właśnie ten ostatni już w 25. minucie nie miał litości dla rywali. Boniek wymienił piłkę z Leszkiem Lipką, a następnie minął dwóch rywali i umieścił piłkę w siatce. W 63. minucie na listę strzelców wpisał się Włodzimierz Mazur, który golem z rzutu karnego ustalił wynik na 2:0.

- "Nie pomogły Johany, zwiędły tulipany" - śpiewali kibice po tym spotkaniu. Wówczas nikt nie przypuszczał, że Polacy od blisko dekady nie pokonają tego rywala, choć będą się mierzyć z nim wielokrotnie. Tamto zwycięstwo dało nadzieję, że Polacy pojadą na europejski czempionat. Tak się jednak nie stało. Swoje szanse stracili po porażce i remisie z NRD.

Skrót meczu Polska - Holandia z 2 maja 1979 roku:

Wcześniej nasza reprezentacja triumfowała z Holandią w eliminacjach MŚ 1970 (2:1) i el. EURO 1976 (4:1). Wszystkie te spotkania łączyło to, że rozgrywane były w Chorzowie.

W piątek (14 listopada) Polacy po raz 22 zagrają z Holandią. Areną zmagań w walce o mistrzostwa świata 2026 będzie PGE Narodowy w Warszawie. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

Łukasz Glikiewicz sprawdził nastroje kibiców przed i po meczu Polska - Holandia. WIDEO INTERIA.TV INTERIA.TV

Zbigniew Boniek Piotr Kamionka/REPORTER East News

Zbigniew Boniek Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Zbigniew Boniek na Grand Prix Polski we Wrocławiu 2024. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński