Boniek nie miał litości dla Holendrów. Wszystko na oczach tłumów. "Zwiędły tulipany"
Zbigniew Boniek nie miał litości dla Holendrów i to nie jest żart. Legendarny polski piłkarz doskonale pamięta ostatnie zwycięstwo reprezentacji Polski nad "Oranje". Zresztą trudno tego nie zapamiętać, bowiem takich wygranych nie było zbyt wiele, bo zaledwie trzy. Ostatni raz miało miejsce ponad 46 lat temu, gdy Boniek strzelił gola po pięknej akcji.
Mecze pomiędzy Polską a Holandią bardzo często miały swoją dramaturgię, ale z reguły górą byli "Oranje". Obie reprezentacje zmierzyły się ze sobą w 21 oficjalnych spotkaniach. Holendrzy triumfowali dziesięć razy, a Polacy trzy. Osiem meczów zakończyło się remisem, w tym ostatni pojedynek w Rotterdamie (1:1). 4 września 2025 roku Jan Urban debiutował na ławce trenerskiej reprezentacji. W pierwszej połowie gola dla gospodarzy strzelił Denzel Dumfries, a Holendrzy mieli wszystko pod kontrolą. W 80. minucie wyrównującą bramkę strzelił Matty Cash.
Boniek skarcił Holendrów. Na wygraną czekamy od blisko dekady
Na zwycięstwo nad "Oranje" Polacy czekają ponad 46 lat. Ostatni raz wygraliśmy z tym rywalem 2 maja 1979 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Wówczas trwały eliminacje do turnieju EURO 1980. Biało - Czerwonych prowadził Ryszard Kulesza, a w zespole miał m.in. Adama Nawałkę, Grzegorza Lato czy Zbigniewa Bońka. I właśnie ten ostatni już w 25. minucie nie miał litości dla rywali. Boniek wymienił piłkę z Leszkiem Lipką, a następnie minął dwóch rywali i umieścił piłkę w siatce. W 63. minucie na listę strzelców wpisał się Włodzimierz Mazur, który golem z rzutu karnego ustalił wynik na 2:0.
- "Nie pomogły Johany, zwiędły tulipany" - śpiewali kibice po tym spotkaniu. Wówczas nikt nie przypuszczał, że Polacy od blisko dekady nie pokonają tego rywala, choć będą się mierzyć z nim wielokrotnie. Tamto zwycięstwo dało nadzieję, że Polacy pojadą na europejski czempionat. Tak się jednak nie stało. Swoje szanse stracili po porażce i remisie z NRD.
Skrót meczu Polska - Holandia z 2 maja 1979 roku:
Wcześniej nasza reprezentacja triumfowała z Holandią w eliminacjach MŚ 1970 (2:1) i el. EURO 1976 (4:1). Wszystkie te spotkania łączyło to, że rozgrywane były w Chorzowie.
W piątek (14 listopada) Polacy po raz 22 zagrają z Holandią. Areną zmagań w walce o mistrzostwa świata 2026 będzie PGE Narodowy w Warszawie. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.