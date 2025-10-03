Boniek błyskawicznie zareagował na powołania Urbana. Wystarczyły dwa słowa

Pierwsze zgrupowanie pod wodzą Jana Urbana zdecydowanie wywołało uśmiech na twarzach kibiców z kraju nad Wisłą. Pod wodzą nowego szkoleniowca "Biało-Czerwoni" zdołali bowiem zremisować bardzo ciężkie spotkanie z Holandią (1:1), a także przekonująco zwyciężyć rewanżowy mecz z Finami (3:1). Po tak dobrych wynikach zapewne wielu nie mogło doczekać się powrotu rozgrywek reprezentacyjnych, które ponownie zweryfikują kadrę narodową, powracającą na właściwe tory po wielu perturbacjach.

Kolejnym "testem" dla nowego szkoleniowca reprezentacji będzie październikowe zgrupowanie. W jego trakcie "Biało-Czerwoni" rozegrają towarzyskie spotkanie z Nową Zelandią (09.10, Chorzów) oraz eliminacyjny mecz z Litwą (12.10, Kowno). Na kilka dni przed startem zgrupowania otrzymaliśmy długo wyczekiwaną listę zawodników, powołanych przez "sternika" reprezentacji. Naturalnie wydarzenie to spotkało się z błyskawiczną lawiną komentarzy internautów oraz piłkarskich ekspertów z kraju nad Wisłą. W tym gronie znalazł się nie kto inny jak Zbigniew Boniek.

Boniek chwali decyzje Jana Urbana. Wymowny komentarz legendy

Od początku kadencji Jana Urbana widać było, że Zbigniew Boniek darzy nowego selekcjonera reprezentacji zaufaniem. Dotychczasowe wyniki kadry jedynie utwierdziły Bońka w przekonaniu, że były szkoleniowiec Górnika Zabrze jest właściwym człowiekiem na właściwym stanowisku. Tym razem sprawa ma się bardzo podobnie, bowiem w odniesieniu do świeżo ogłoszonych powołań do październikowych zmagań Boniek opublikował bardzo krótki, ale też niezwykle wymowny komentarz.

"Konsekwencje, powtarzalność" - napisał były reprezentant na swoim koncie, na platformie "X". Słowa te zostały również okraszone emotikonami oklasków, co dobitnie podkreśla stosunek Bońka do decyzji, podjętych przez selekcjonera reprezentacji Polski.

Do opisywanego zgrupowania pozostało niespełna kilka dni. Dla piłkarzy z kraju nad Wisłą będzie ono bardzo istotne. Wcześniejszy sukces Urbana przywrócił bowiem nadzieja na wywalczenie awansu na przyszłoroczne mistrzostwa świata. Aby tego dokonać, "Biało-Czerwoni" muszą być jednak bezbłędni w zbliżających się spotkaniach eliminacyjnych, w tym oczywiście w nadciągającym coraz większymi krokami meczu wyjazdowym z Litwą.

Zbigniew Boniek Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jan Urban ze swym sztabem Marcin Golba AFP

Lewandowski, Bednarek, Zieliński i Grosicki Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Paulina Czarnota-Bojarska o reprezentacji Polski pod wodzą J. Urbana Paulina Czarnota Bojarska TV Interia