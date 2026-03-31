Bolesny koniec eliminacji dla Polaków. "Nie wywalczyli awansu", to już oficjalne

Bartłomiej Wrzesiński

Kiepskie wieści dotarły do polskich kibiców tuż przed spotkaniem reprezentacji Polski ze Szwedami w ramach finału baraży o awans na mistrzostwa świata. Kadra Polski do lat 17 nie zdołała osiągnąć swojego celu i nie awansuje na tegoroczne mistrzostwa Europy, które odbędą się w Estonii. Ich los przypieczętował wtorkowy remis przeciwko Chorwatom, którzy okazali się triumfatorami turnieju eliminacyjnego rozgrywanego w naszym kraju.

Zachary Zalewski, reprezentant Polski U-17, siedzi na murawie w stroju meczowym i poprawia but lub ochraniacz
Reprezentant Polski U-17 Zachary Zalewski

Głównym wydarzeniem przerwy na spotkania reprezentacji narodowych jest oczywiście batalia kadry Jana Urbana o awans na Mistrzostwa świata 2026. Polacy w czwartek w półfinale baraży pokonali 2:1 Albanię i są już o krok od wyjazdu na mundial. Ostatnią przeszkodą jest reprezentacja Szwecji, z którą "biało-czerwoni" zmierzą się we wtorkowy wieczór.

Tempa nie zwalnia nasza młodzieżówka. Zespół Jerzego Brzęczka zrobił gigantyczny krok w kierunku wyjazdu na przyszłoroczne mistrzostwa Europy w Albanii i Serbii. Reprezentacja młodzieżowa w marcu zdołała wygrać u siebie z Armenią oraz na wyjeździe z Czarnogórą. Polacy tym samym są niepokonani w tych eliminacjach, w których stracili dotychczas zaledwie trzy gole w ośmiu spotkaniach.

W cieniu tych sukcesów odbywają się również eliminacje do mistrzostw Europy w młodszych kategoriach wiekowych. Tam już niestety tak kolorowo nie jest.

Polacy nie pojadą na mistrzostwa Europy do lat 17

Kadra do lat 17 prowadzona przez Piotra Kobiereckiego w naszym kraju rozegrała drugi etap eliminacji do mistrzostw Europy, które jeszcze w tym roku zostaną rozegrane w Estonii. Po pierwszym meczu "biało-czerwonych" można było mówić o falstarcie. Polacy na Stadionie Miejskim w Brzegu przegrali 0:3 z Irlandią i już na starcie turnieju eliminacyjnego znacznie skomplikowali sobie życie.

Nadzieję na zajęcie pierwszego miejsca w grupie, które jako jedyne daje awans do turnieju głównego, zostały podtrzymane po okazałej wygranej 4:0 nad reprezentacją Słowacji. W ostatniej serii spotkań na drużynę Kobiereckiego czekała Chorwacja, która dotychczas wygrała dwa mecze z rzędu.

Do przerwy sytuacja Polaków prezentowała się względnie optymistycznie. Prowadzenie 1:0 dał w 38. minucie spotkania Philip Buchta, zawodnik występujący na co dzień w niemieckim Eintrachcie Frankfurt. Ostateczne słowo należało jednak do Chorwatów. W drugiej połowie bramkę na wagę bezcennego dla nich remisu strzelił Jakov Dedić. Kadra Chorwacji z siedmioma punktami na koncie wygrywa zmagania w grupie i już może szykować się do wyjazdu na Euro w Estonii. Polscy piłkarze natomiast musieli obejść się smakiem, o czym tuż po ostatnim gwizdku poinformował PZPN.

Reprezentacja Polski z czterema punktami zakończyła zmagania na trzeciej pozycji w grupie. Polacy na mistrzostwach Europy U-17 najlepsze wyniki osiągali w latach 90. Należą do nich złoto wywalczone w 1993 roku, srebro zdobyte dziewięć lat później, a także brązowe medale z 1990 roku. W ostatnich latach najlepszym osiągnięciem były awanse do półfinałów w 2012 oraz 2023 roku.

