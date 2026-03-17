Bolesny cios dla reprezentacji. Kapitan wykluczony ze zgrupowania. Selekcjoner bez wyjścia
W marcu oczy polskich kibiców będą zwrócone rzecz jasna w kierunku meczów dorosłej kadry. W tym samym czasie o bardzo cenne punkty walczyć będą zawodnicy reprezentacji do lat 21. Jerzy Brzęczek będzie musiał radzić sobie bez swojego kapitana. Robert Błoński przekazał, że ten nie będzie dostępny do selekcji w marcu z powodu kontuzji.
Reprezentacja Polski do lat 21 w 2025 roku została przejęta przez Jerzego Brzęczka co stanowiło spore zaskoczenie. Pojawienie się byłego selekcjonera dorosłej reprezentacji w zespole do lat 21 odbierany był wręcz za swoistą degradację. Życie przyznaje jednak rację Brzęczkowi i PZPN-owi.
Zniweczyli marzenia reprezentanta Polski, to nie był koniec sensacji. Niezwykły wyczyn w Lidze Mistrzów
Początek pracy byłego selekcjonera pierwszej drużyny narodowej jest bowiem niesamowicie imponujący. Jak na razie Brzęczek prowadził Biało-Czerwonych łącznie sześciokrotnie i wszystkie sześć spotkań Polacy wygrali. Dzięki temu sytuacja naszej drużyny w rywalizacji o udział w mistrzostwach Europy jest znakomita.
Kapitan kadry kontuzjowany. Problem Brzęczka
Polacy po sześciu meczach eliminacyjnych mają na swoim koncie łącznie 18 punktów, a na swojej drodze zostawili już w pokonanym polu faworytów rywalizacji o udział w młodzieżowym Euro - Włochów. Do końca rywalizacji pozostały ledwie cztery mecze - w tym rewanż z Włochami.
To spotkanie jednak dopiero we wrześniu. Na marzec zaplanowano dwa inne. Jak się okazuje, nie zobaczymy w nich bardzo ważnej postaci, kapitana zespołu - Tomasza Pieńki. Robert Błoński przekazał, że zawodnik Rakowa Częstochowa nie zjawi się na zgrupowaniu z powodu kontuzji.
W jego miejsce powołany zostanie Daniel Mikołajewski. "Ze zgrupowania kadry U-21 wypada kontuzjowany Tomasz Pieńko z Rakowa. Na mecze el. MME z Armenią i Czarnogórą będzie powołany Daniel Mikołajewski (rocznik 2006, Parma, Primavera). W kadrach U16-20 strzelił 37 goli w 47 meczach!" - przekazał dziennikarz "TVP Sport".