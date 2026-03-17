Reprezentacja Polski do lat 21 w 2025 roku została przejęta przez Jerzego Brzęczka co stanowiło spore zaskoczenie. Pojawienie się byłego selekcjonera dorosłej reprezentacji w zespole do lat 21 odbierany był wręcz za swoistą degradację. Życie przyznaje jednak rację Brzęczkowi i PZPN-owi.

Początek pracy byłego selekcjonera pierwszej drużyny narodowej jest bowiem niesamowicie imponujący. Jak na razie Brzęczek prowadził Biało-Czerwonych łącznie sześciokrotnie i wszystkie sześć spotkań Polacy wygrali. Dzięki temu sytuacja naszej drużyny w rywalizacji o udział w mistrzostwach Europy jest znakomita.

Kapitan kadry kontuzjowany. Problem Brzęczka

Polacy po sześciu meczach eliminacyjnych mają na swoim koncie łącznie 18 punktów, a na swojej drodze zostawili już w pokonanym polu faworytów rywalizacji o udział w młodzieżowym Euro - Włochów. Do końca rywalizacji pozostały ledwie cztery mecze - w tym rewanż z Włochami.

To spotkanie jednak dopiero we wrześniu. Na marzec zaplanowano dwa inne. Jak się okazuje, nie zobaczymy w nich bardzo ważnej postaci, kapitana zespołu - Tomasza Pieńki. Robert Błoński przekazał, że zawodnik Rakowa Częstochowa nie zjawi się na zgrupowaniu z powodu kontuzji.

W jego miejsce powołany zostanie Daniel Mikołajewski. "Ze zgrupowania kadry U-21 wypada kontuzjowany Tomasz Pieńko z Rakowa. Na mecze el. MME z Armenią i Czarnogórą będzie powołany Daniel Mikołajewski (rocznik 2006, Parma, Primavera). W kadrach U16-20 strzelił 37 goli w 47 meczach!" - przekazał dziennikarz "TVP Sport".

Reprezentacja Polski wciąż czeka na nowego selekcjonera

Jerzy Brzęczek i najważniejsze gwiazdy jego drużyny - Antoni Kozubal, Marcel Krajewski, Tomasz Pieńko i Oskar Pietuszewski

Zbigniew Boniek i Jerzy Brzęczek

