Reprezentacja Polski po remisie z Holandią (1:1) poleciała na Maltę w bardzo dobrych nastrojach. Biało - Czerwoni byli zdecydowanymi faworytami, ale od samego początku mecz nie układał się po ich myśli. Do 85. minuty na tablicy wyników był remis (2:2). Wtedy gola na wagę zwycięstwa strzelił Piotr Zieliński. Pomocnik Interu Mediolan decydował się na strzał z dystansu. Piłka odbiła się jeszcze od obrońcy i wpadła do bramki. W ten sposób pomocnik biało-czerwonych strzelił swojego 16. gola w 105. występie w reprezentacji.

Dobrze przyjąłem piłkę i spróbowałem uderzyć na bramkę. Pomogło mi szczęście, bo to nie był dobry strzał. Trzeba jednak próbować. Cieszę się z tego gola, ale najważniejsze są trzy punkty

Zieliński po meczu z Maltą. "Boisko nie nadawało się do gry"

Reprezentanci Polski są świadomi, że zagrali słaby mecz z zespołem, który zajmuje 166. miejsce w rankingu FIFA.

- Trener uprzedzał nas, że musimy podejść do tego spotkania tak samo jak do meczu z Holandią. Maltańczycy mogli przejść do historii, zdobywając najwięcej punktów w eliminacjach. Dla nich był to prestiżowy mecz i chcieli się jak najlepiej zaprezentować. Wiedziałem, że będzie to trudne spotkanie. Boisko nie nadawało się do gry. Łydki i mięśnie dwugłowe bardzo mnie bolały i długo będę dochodził do siebie - oznajmił pomocnik.

Maltańczycy dwukrotnie doprowadzali do remisu. W 36. min gola na 1:1 strzelił Irvin Cardona. W drugiej połowie po analizie VAR sędzia podyktował rzut karny, który wykorzystał Teddy Teuma, wyrównując na 2:2. - Zaskoczyli nas rozegraniem piłki. Nie bali się grać po ziemi. Mieli kilku zawodników, którzy świetnie utrzymywali się przy piłce - ocenił Zieliński.

Reprezentant Polski w meczu z Maltą musiał się mieć na baczności. Gdyby otrzymał żółtą kartkę, to nie zagrałby w marcowym spotkaniu barażowym. - Nie chciałem grać za ostro, żeby nie dostać żółtej kartki. Miałem to z tyłu głowy, gdy podchodziłem do rywali. Brakowało nam ostrej gry. To pokazuje, że ciężko się gra bez takiego zaangażowania jak drużyna przeciwna - analizował piłkarz.

Polacy zajęli drugie miejsce w grupie G i o awans na mundial powalczą w dwustopniowych barażach. Nasz zespół swojego rywala pozna w czwartek (20 listopada). Na ten dzień zaplanowano losowanie.

Włochy - Norwegia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Piotr Zieliński jako kapitan reprezentacji Polski podczas meczu Ligi Narodów z Portugalią JOSE MANUEL ALVAREZ REY / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Piotr Zieliński strzelił jedyną bramkę w konfrontacji Polaków z Nowozelandczykami Marcin Golba AFP

Piotr Zieliński strzelił gola na wagę trzech punktów Leszek Szymański PAP