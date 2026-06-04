Bohater meczu z Nigerią zdradza kulisy. "Krzyczeli coś innego, a ja strzeliłem"

Wiśniewski popisał się w ten sposób strzałem życia i nie dopuścił do przedłużenia passy przegranych meczów do trzech. - Ładniejszego gola w życiu nie zdobyłem - cieszył się po spotkaniu.

Obrońca reprezentacji mówił też o tym, co jest największym problemem kadry i jak została w przerwie przeanalizowana sytuacja, w której Polska straciła gola na 0:1.

- Nigeryjczycy byli bardzo trudnym rywalem, choć ich argumenty znaliśmy już przed meczem - szybkość, siłę. Nie grało się łatwo, a mimo to - oprócz dwóch strzelonych goli - nie stworzyli wielu sytuacji. Martwi, że straciliśmy bardzo podobnego gola, co z Ukrainą - po zagraniu wzdłuż bramki. Na pewno to jest coś, nad czym musimy pracować, ale jeśli spojrzymy na kompaktowość drużyny, to było dużo lepiej niż we Wrocławiu.

Analiza w przerwie

- Co do gola, analizowaliśmy go w przerwie. Gdy Nigeryjczyk wbiegał Bednarkowi za plecy, to Kacper miał z nim do końca iść, ale tak się nie wydarzyło. Każdy może popełniać błędy - ja też ostatnio mogłem szybciej wyjść. Niektórzy są po sezonie, niektórzy mieli 10 dni wolnego przed kadrą i nie jest tak łatwo szybko wrócić. Co inaczej przyjechać prosto po lidze - ja byłem akurat w takiej sytuacji.

Kolejne mecze kadra Polski rozegra już we wrześniu. Będzie to okres wyjątkowy i bardzo rzadko spotykany w reprezentacyjnej piłce - FIFA stworzyła specjalne "okno" na mecze międzynarodowe, które potrwa przez pełne dwa tygodnie i będzie zawierać aż cztery spotkania Ligi Narodów - z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją, Rumunią i ponownie Bośnią. - Myślę, że nie będzie to problemem, bo będziemy po okresie przygotowawczym i już w trakcie rozgrywek ligowych. Poza tym spodziewam się, że skoro zagramy aż cztery mecze, to też kadra może być szersza niż aktualnie - zakończył obrońca Widzewa Łódź.

Przemysław Wiśniewski i Jan Bednarek ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Mecz Polska - Nigeria w Warszawie ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News





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