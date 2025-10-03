Robert Lewandowski bez najmniejszych wątpliwości jest jednym z najlepszych, a dla wielu pewnie najlepszym piłkarzem w historii polskiej piłki. W związku z tym ma on wyjątkowy status w oczach prawie wszystkich związanych z naszą piłką. Jedną z tych osób, które nie podchodziły do "Lewego" ze specjalnym stosunkiem z pewnością był Michał Probierz, a więc niedawny selekcjoner Biało-Czerwonych.

Probierz miał bowiem w sobie na tyle odwagi, żeby odebrać Lewandowskiemu opaskę kapitana reprezentacji Polski. W odwecie za ten ruch napastnik Barcelony ogłosił, że pod wodzą Michała Probierza w swojej karierze już nie zagra. Kilka dni po całej tej aferze Probierz podał się do dymisji, a Lewandowskiemu przywrócono rolę kapitana po przejęciu sterów w drużynie przez Jana Urbana.

Błaszczykowski wprost o decyzji Probierza. "Nikt nie wygrał"

Podobną historię w swojej karierze reprezentacyjnej przeżył Jakub Błaszczykowski. Były skrzydłowy naszej kadry przejął opaskę w 2011 roku. Tę rolę powierzył mu świętej pamięci Franciszek Smuda. Błaszczykowski stracił opaskę na rzecz Lewandowskiego oficjalnie w 2014 roku, co wiązało się z wyraźnym niezadowoleniem byłego piłkarze Borussii Dortmund. Po latach z dystansem podchodzi do sprawy, opowiadając o ostatnich wydarzeniach.

- Nigdy - rozpoczął, odpowiadając na pytanie Radosława Majdana o potencjalnej rezygnacji z gry w reprezentacji. - Pierwsze, co sobie pomyślałem, to że źle to wpłynie na wizerunek nas wszystkich, całego środowiska piłkarskiego. Przyszło mi do głowy, że jest to totalnie niepotrzebne, że znów będzie się o nas mówić, że nie potrafimy rozwiązać takiej sytuacji. Na drugi dzień zadzwoniłem do Roberta - przyznał w rozmowie w programie "Cały ten Majdan na kanale YouTube "Onet".

- To bardzo przykra sytuacja, żadna osoba na tym nie wygrała. Myślę, że nie było to potrzebne. Myślę, że teraz potrzebujemy spokoju wokół tej reprezentacji. Teraz musimy dać się chłopakom nacieszyć tym lepszym momentem. Starajmy się oceniać naszą reprezentację obiektywnie - skwitował były kapitan reprezentacji Polski.

Michał Probierz i kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski Ronny Hartmann / AFP AFP

Reprezentacja Polski. Na zdjęciu selekcjoner Michał Probierz i były kapitan Robert Lewandowski Michal Dubiel/REPORTER / Grzegorz Wajda/REPORTER Reporter

Jakub Błaszczykowski Piotr Dziurman/REPORTER East News