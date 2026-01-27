Błaszczykowski naprawdę powiedział to o Pietuszewskim. Poszło w świat

Oskar Pietuszewski to obecnie jedno z najgorętszych nazwisko młodego pokolenia zawodników z kraju nad Wisłą. Już w wieku 16 lat zadebiutował on w barwach seniorskiej drużyny Jagiellonii Białystok i prędko stał się stałym bywalcem wyjściowej jedenastki podlaskiej ekipy.

Jego przygoda na boiskach PKO BP Ekstraklasy nie potrwała jednak zbyt długo. 5 stycznia 2026 roku otrzymaliśmy prawdziwą "bombę" transferową - Oskar Pietuszewski definitywnie opuścił szeregi Jagiellonii, przenosząc się do FC Porto. Ten ruch wywindował karierę młodego piłkarza na zupełnie inny poziom.

W swoim debiutanckim spotkaniu Pietuszewski zaprezentował się z bardzo dobrej strony. W Portugalii momentalnie zrobiło się głośno o nastoletnim Polaku, który walczył z doświadczonymi graczami tamtejszej ekstraklasy jak równy z równym. Również kraju nad Wisłą wyczyny Pietuszewskiego odbiły się szerokim echem. Momentalnie zaczęto wróżyć mu ogromną karierę, porównując go jednocześnie do legend piłkarskiej reprezentacji Polski. Jednym z najczęściej występujących zestawień było przyrównywanie Oskara Pietuszewskiego do Jakuba Błaszczykowskiego.

Tego Błaszczykowski życzy Pietuszewskiemu. Budujące słowa legendy

Jedną z osób, które rozpropagowały te porównania, był selekcjoner młodzieżowej reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek. Stwierdził on bowiem, że gracz FC Porto przejawia pewne cechy, które charakteryzowały swego czasu grę Kuby. Na słowa trenera postanowił wreszcie zareagować sam Błaszczykowski. Wypowiedź doświadczonego reprezentanta z pewności będzie niezwykle budująca dla nastoletniego piłkarza.

Chciałbym, żeby Oskar napisał swoją historię i żeby była dużo lepsza niż ta, którą ja miałem. Potencjał ma bardzo duży, co już udowodnił. Kibicuję mu i życzę, żeby omijały go kontuzje

Dodatkowo Błaszczykowski podkreślił również wagę regularnych występów w rozwoju młodego zawodnika. Z racji na wielkość transferu (około 10 mln euro) były reprezentant wierzy, że Pietuszewski będzie otrzymywał swoje szanse w barwach portugalskich "Smoków". Dodatkowo, legendarny piłkarz uważa, że mimo młodego wieku Pietuszewski powinien być brany pod uwagę jako poważny kandydat do gry w seniorskiej reprezentacji Polski. Już w młodzieżowej kadrze narodowej udowodnił on bowiem, że potrafi zrobić różnice swoją obecnością na boisku.

Panowie rzeczywiście mają ze sobą wiele wspólnego. Obydwaj dość szybko zyskali szacunek na krajowym podwórku, przenosząc się do uznanej europejskiej marki. Pietuszewski zrobił to jednak dużo szybciej niż Błaszczykowski, który zasilił szeregi Borussii Dortmund w wieku 21 lat.

